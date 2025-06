Montenegro Stars preuzima upravljanje hotelom Sea Star u Rafailovićima

Budva, (MINA-BUSINESS) – Kompanije Montenegro Stars Management i Sea Star potpisale su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i podršci u upravljanju hotelom Sea Star u Rafailovićima.

Time su stvoreni preduslovi da već za pola godine kompanija Montenegro Stars Management, kćerka kompanija hotelske grupe Montenegro Stars, preuzme kompletno upravljanje tim hotelom.

Ugovor su potpisali izvršni direktor Montenegro Stars hotel group Andrija Pešić i izvršna direktorica Sea Star hotela, Ana Marković.

Ceremoniji potpisivanja je, kako je saopšteno iz Montenegro Starsa, prisustvovao predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović.

Jovanović ovaj vid saradnje smatra potvrdom da domaći menadžment može biti prvi izbor, a ne alternativa.

On smatra da je domaći know how nova snaga crnogorskog hotelijerstva, dodajući da mu je veliko zadovoljstvo što je u ime Opštine Budva prisustvovao značajnom događaju kakav je uspostavljanje saradnje između ove dvije hotelske grupe.

“Ovo je dobar primjer saradnje domaćih kompanija. Konačno smo poslali poruku da imamo dovoljno kapaciteta i da smo napravili pravi izbor poštujući prije svega naše, domaće vrijednosti, i na taj način pokazali da smo turizam u Crnoj Gori i Budvi zamislili, ali i da ga realizujemo na mnogo bolji i kvalitetniji način”, kazao je Jovanović.

On je najavio podršku Opštine Budva ovom i sličnim projektima, koji doprinose razvoju destinacije.

„Čestitam objema kompanijama i izražavam zadovoljstvo što je hotelska grupa Montenegro Stars proširila poslovanje i na druge gradove. Opština Budva će biti tu da ih podrži u budućim projektima”, naglasio je Jovanović.

Ova saradnja je dio šire strategije kompanije Montenegro Stars da višedecenijsko iskustvo i ekspertizu u oblasti hotelskog menadžmenta ustupi i drugim investitorima.

Nakon Kolašina i Plava, preuzimanjem hotela u Rafailovićima svoj portfolio je proširila na primorje, gdje gazduje i upravlja s tri hotela, od kojih je najveći Splendid.

Izvršni direktor Montenego Stars Managementa, Dušan Radulović, je nakon potpisivanja kazao da je ovo već treći objekat čije upravljanje preuzimaju, što potvrđuje da je domaće znanje konačno prepoznato kao održiva alternativa globalnim brendovima.

„Naš model poslovanja pokazuje da stručnost, sistemski pristup i razumijevanje lokalnog tržišta mogu doći iznutra, što postepeno mijenja sliku crnogorske privrede. Saradnja sa Sea Starom će se razvijati postepeno, ali temeljno, sa jasnim ciljem da hotel uđe u novu fazu poslovanja i kvaliteta usluge“, rekao je Radulović.

Marković je objasnila da u toj kompaniji nijesu imali dilemu pri izboru.

Tražili su kredibilnog partnera sa iskustvom i resursima, kako bi osigurali napredak u poslovanju.

“Kompanija Montenegro Stars već 22 godine uspješno razvija i primjenjuje razvojne strategije i aktivno jača imidž destinacije. Zato su za nas i bili logičan izbor. Vjerujemo da će saradnja sa Montenegro Stars Managementom unaprijediti sve aspekte poslovanja hotela Sea Star i pozicionirati ga kao novu referentnu tačku primorskog turizma“, poručila je Marković.

Hotel Sea Star je otvoren u aprilu prošle godine. Kategorizovan je sa pet zvjezdica. Trenutno zapošljava 65 radnika i raspolaže sa 99 luksuzno opremljenih smještajnih jedinica.

Gostima je na raspolaganju zatvoreni bazen, kao i plaža, koja je uz naknadu otvorena i za ostale posjetioce. U sklopu hotela radi i ekskluzivni italijanski restoran. U planu je i otvaranje roof-top restorana.

