Monstat nikad posvećeniji zatvaranju Poglavlja 18

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monstat ostaje posvećen zatvaranju Poglavlja 18 – Statistika, saopštili su njegovi predstavnici i dodali da posao obavljaju profesionalno i isključivo u skladu sa zakonom i principima zvanične statistike.

Iz Monstata su reagovali na poziv Društva statističara i demografa (DSD), da Uprava za statistiku objavi Akcioni plan i podatke o javnom dugu i deficitu u skladu sa novom zakonskom obavezom.

„Povodom toga, ukazujemo na neosnovano i neargumentovano stavljanje Uprave za statistiku u negativan kontekst, uprkos činjenici da ova institucija svoj posao obavlja profesionalno i isključivo u skladu sa zakonom i principima zvanične statistike“, navodi se u reagovanju Monstata.

Monstat, kako tvrde njegovi predstavnici, u skladu sa izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, sprovodi sve aktivnosti koje su definisane Programom zvanične statistike do 2028. i Godišnjim planom zvanične statistike za ovu godinu.

Pored toga, kako su dodali, Monstat u saradnji sa Ministarstvom finansija i Centralnom bankom (CBCG) kontinuirano radi na ispunjavanju završnih mjerila Poglavlja 18 – Statistika.

„U tom kontekstu, uvažavajući značaj implementacije Evropskog sistema računa (ESA) 2010 u oblasti statistike državnih finansija (podaci o javnom dugu i deficitu), Monstat, Ministarstvo finansija i CBCG ulažu napore da uspostave sistem redovne proizvodnje podataka iz ove statističke oblasti, s obzirom na to da važnost ove statistike nije prepoznata u prethodnom desetogodišnjem periodu“, rekli su iz Monstata.

Kako tvrde, sve aktivnosti procesa uspostavljanja sistema redovne proizvodnje podataka statistike državnih finansija sprovode se uz podršku aktuelnog IPA 2022 međunarodnog projekta pomoći.

Ugovorom koji je Monstat, zajedno sa CBCG i Ministarstvom finansija, potpisao sa Eurostatom, definisan je Akcioni plan za postizanje ESA 2010 standarda u pogledu obračuna nivoa deficita opšte države i javnog duga, kao i za dostavljanje predpristupnih fiskalnih notifikacija.

Vremenski period trajanja ovog projekta, u okviru kojeg je predviđena realizacija ovih aktivnosti, je 2024-2027.

„Imajući u vidu da se radi o međunarodnom ugovoru, shodno opštim odredbama ugovora, isti se ne može dijeliti sa trećim licima. Dakle, Monstat je blagovremeno odgovorio na sve zahtjeve za slobodan pristup informacijama DND-u“, dodali su iz Monstata.

Iz Monstata su napomenuli da interesovanje Evropske komisije (EK) za statistiku državnih finansija ne postoji od skoro, već od početka otvaranja procesa evropskih integracija, te ne iznenađuje potreba za dodatnim poboljšanjima kako bi bila u potpunosti usklađena sa metodologijom ESA 2010, pogotovo imajući u vidu kada se počelo sa proizvodnjom podataka ove statističke oblasti.

„U tom smislu, Monstat, u saradnji sa Ministarstvom finansija i CBCG, posvećenim radom pratiće smjernice Eurostata i EK u proizvodnji statistike državnih finansija“, rekli su iz Monstata.

Posvećenost Monstata procesu evropskih integracija i obezbijeđivanju preduslova za ispunjenje završnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 18 – Statistika, potvrđuju i preduzete aktivnosti na sprovođenju najavljene revizije bruto domaćeg proizvoda (BDP) po ESA 2010 metodologiji za period 2006-2023.

U skladu sa harmonizovanom evropskom revizionom politikom (HERP), 26 zemalja članica EU sprovelo je koordinisanu benčmark reviziju nacionalnih računa u prošloj godini, izuzev Luksemburga koji je to odložio za ovu godinu.

„Monstat je benčmark reviziju statistike nacionalnih računa planirala za narednu godinu, zbog sprovođenja popisa stanovništva i poljoprivrede. Međutim, imajući u vidu odluku Vlade da se ubrza proces EU integracija i intenzivira rad na zatvaranju Poglavlja 18, aktivnosti na planiranoj reviziji počele su u ovoj godini“, objasnili su iz Monstata.

Iz Monstata tvrde da nema prostora za zabrinutost da sprovedena revizija BDP-a može dovesti do neuporedivih ili potencijalno manipulativnih pokazatelja, s obzirom na to da će ista biti rezultat novih izvora podataka koji uključuju podatke iz popisa stanovništva i poljoprivrede, metodoloških unapređenja i primjene nove klasifikacije individualne potrošnje prema namjeni.

Povodom navoda u pogledu ekonomskih pokazatelja za prvi kvartal ove godine u Crnoj Gori, iz Monstata su kazali da se može formulisati preliminarni zaključak da Crna Gora bilježi usporavanje ekonomskih aktivnosti, što apsolutno ne znači da su to jedini pokazatelji i da nužno upućuju na pad BDP-a.

Rast broja zaposlenih i rast zarada značajno determinišu ekonomsku aktivnost, uprkos zabilježenom padu u turizmu i industriji, što znači da mogu djelimično amortizovati slabljenje ekonomskih aktivnosti, ili čak dovesti do blagog rasta, zavisno od drugih faktora.

„U konačnom, imajući u vidu sve prethodno navedeno, postavlja se pitanje šta je predsjednica DSD-a, nekadašnja direktorica Monstata, uradila po pitanju ovih važnih ekonomskih tema tokom svog dugogodišnjeg mandata. Ovo pitanje posebno dobija na značaju jer je predsjednica DSD-a bila i šefica pregovaračkog Poglavlja 18, a statistika državnih finansija, odnosno podaci o dugu i deficitu, jednako su važni ne samo za zatvaranje Poglavlja 18, već i Poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna unija, kako i sama navodi“, dodali su iz Monstata.

Iz Monstata su istakli da Crna Gora, jedina u regionu, u periodu od 2006. godine do maja prošle godine, nije proizvela, pa samim tim, ni Eurostatu poslala nijedan podatak iz oblasti statistike državnih finansija.

“Radi poređenja, podsjećamo da je aktuelni menadžment Monstata, uvažavajući proces evropskih integracija i predanost ispunjenju mjerila za zatvaranje Poglavlja 18, u prethodne dvije godine, sproveo dvije najveće statističke akcije, popise stanovništva i poljoprivrede”, dodali su iz Monstata.

Kako su zaključili, dodatnim naporima Monstata, Ministarstva finansija i CBCG, prvi put su poslati podaci statistike državnih finansija u redovnoj transmisiji Eurostatu kroz aprilsko izvještavanje na verifikaciju.

