Monstat da objavi akcioni plan i podatke o javnom dugu i deficitu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Društvo statističara i demografa Crne Gore (DSD) pozvalo je Monstat da u skladu sa novim zakonskim ovlašćenjima, koja su mu dodjeljena u martu, objavi akcioni plan ili jasan vremenski okvir za usklađivanje statistike državnih finansija po ESA 2010 standardima.

DSD je takođe pozvao Upravu za statistiku da saopšti tačan datum objave revidirane serije bruto domaćeg proizvoda (BDP) za period od 2006. do prošle godine, što je u skladu sa međunarodnom praksom, imajući u vidu da ova revizija može promjeniti strukturu i nivo BDP-a.

„Podjećamo da je posljednja revizija BDP-a u državama EU, koja je napravljena u prošloj godini, dovela do rasta nominalnog BDP-a najviše do 0,8 odsto“, rekli su predstavnici DSD-a.

Oni su pozvali Monstat da objavi revidirane podatke o javnom dugu i deficitu u skladu istim ESA 2010 standardom, kao i BDP, kako bi se obezbjedila uporedivost pokazatelja i dobila tačna slika o stanju javnih finansija Crne Gore.

U DSD-u smatraju da je raspolaganje ovim informacijama od velike važnosti, jer ulazimo u period kada ekonomija Crne Gore pokazuje ozbiljne znake usporavanja.

„U prvom kvartalu ove godine industrijska proizvodnja je u padu, prihodi od turizma su smanjeni, dok poljoprivreda i građevinarstvo stagniraju. Istovremeno, Crna Gora se, već drugi kvartal zaredom, suočava sa istorijskim maksimumom u deficitu spoljno-trgovinske razmjene, dok raste i nivo budžetskog deficita“ rekli su iz DSD-a.

Sve to značajno pogoršava neto međunarodnu investicionu poziciju.

„Sudeći po već dostupnim i objavljenim pokazateljima, može se zaključiti da će realna stopa BDP-a u prvom kvartalu ove godine biti u rasponu od minus 1,5 odsto do 1,5 odsto, što je značajno ispod projektovanog nivoa“, rekli su iz DSD-a.

Iz DSD-a su podsjetili da se u martu navršilo tačno deset godina od kada je Vlada usvojila Strategiju za usklađivanje statistike državnih finansija sa evropskim standardima (ESA 2010).

„Deceniju kasnije, ključni podaci o fiskalnom zdravlju države, poput javnog duga i deficita prema EU pravilima, i dalje nijesu dostupni javnosti“, navodi se u saopštenju.

U DSD-u su podsjetili da sve ukazuje na to da je Ministarstvo finansija izbjegavalo suočavanje s brojkama koje bi otkrile pravu dubinu javnog zaduženja.

„Jer, kada bi se dug i deficit obračunavali po evropskim standardima, a ne prema ‘domaćim pravilima’, Crna Gora bi vjerovatno bila daleko od ispunjavanja kriterijuma EU o fiskalnim ograničenjima koji su definisani na nivou od tri odsto deficita i 60 odsto javnog duga u odnosu na BDP“, tvrde u DSD-u.

Umjesto objave tih podataka, kako su podsjetili, u martu su donijete izmjene Zakona o zvaničnoj statistici, kojima se nadležnost za statistiku državnih finansija sada prenosi sa Ministarstva finansija na Monstat.

Dakle, kako tvrde u DSD-u, odgovornost za statistiku državnih finansija sada je na Monstatu.

“Stoga je DSD uputio više zvaničnih zahtjeva Monstatu. Svi zahjevi za slobodan pristup informacijama na temu statistike javnog duga i deficita su odbijeni. Ne samo da se ne dozvoljava pristup podacima, već Monstat tvrdi da ni uvid u akcioni plan usklađivanja ne može odobriti, jer se statistika državnih finansija razvija u okviru IPA 2022 projekta, pa se navodno informacije o tome ne smiju dijeliti sa trećim stranama, shodno međunarodnom ugovoru sa EU koji nam nije dostavljen na uvid“, rekli su predstavnici DSD-a.

Oni su podsjetili da je pitanje statistike državnih finansija problematizovala i EK u svom izvještaju o ekonomskim reformama Crne Gore iz juna ove godine, jasno poručujući da statistiku državnih finansija Crne Gore hitno treba unaprijediti, uključujući i moguću reklasifikaciju javnih preduzeća u sektor opšte države, što bi potencijalno moglo povećati zvaničnu statistiku o dugu i deficitu.

„Zanimljivo je, međutim, da Monstat istovremeno najavljuje veliku reviziju BDP-a po ESA 2010 metodologiji za period od 2006. do 2023. godine, i to godinu ranije nego što je prvobitno planirano, kako bi se ubrzao proces zatvaranja poglavlja 18 – Statistika. Ipak, istovremeno u potpunosti zanemaruje potrebu korisnika i EK za objavom statistike državnih finansija u skladu sa ESA2010, iako su podaci o dugu i deficitu jednako važni, ne samo za zatvaranje poglavlja 18, već i poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika“, rekli su iz DSD-a.

Oni su zaključili da revizija samo jednog indikatora (BDP-a), dok se dug i deficit i dalje izračunavaju prema nacionalnim pravilima, može dovesti do neuporedivih i potencijalno manipulativnih pokazatelja o stvarnom nivou zaduženosti države.

