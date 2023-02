Moguće poskupljenje svinjskog mesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene svinjskog mesa na domaćem tržištu mogle bi porasti s obzirom na to da je Crna Gora uvozno orijentisana, a imajući u vidu preduzete mjere ograničenja uvoza tog mesa i poskupljenja u Srbiji, upozorili su iz većine crnogorskih trgovačkih lanaca.

Neki od njih smatraju da je ta vrsta mesa ovih dana već skuplja, piše Pobjeda.

Nakon što je Vlada Srbije nedavno ukinula uredbu kojom su bile ograničene cijene mesa i pojedinih namirnica, u medijima su krenule najave da bi sada moglo doći do poskupljenja, a što bi se, imajući u vidu uvozničku orijentisanost, moglo preliti i na Crnu Goru.

Iako je prema podacima Monstata prošlogodišnja inflacija iznosila 17,2 odsto, procenat poskupljenja pojedinačnih namirnica, posebno onih osnovnih, značajno je veći. Samo u februaru prošle godine, prema podacima trgovaca, cijene mesa su poskupjele između 25 i 50 odsto, dok je prema podacima Monstata meso na godišnjem nivou poskupjelo 20,4 odsto.

Prema podacima statističara, najveći rast u prošloj godini imale su cijene mlijeka, sira i jaja koje su veće čak 47,8 odsto.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja naveli su da nijesu uočili drastična odstupanja, te da su i dalje na snazi odluke o ograničenju marži.

“U kontinuitetu pratimo kretanje cijena značajnog broja osnovnih životnih namirnica, a u skladu sa metodologijom koja je kreirana. Do sada nijesu uočena drastična odstupanja od dugoročnih trendova, pa su u skladu sa tim na snazi prethodno donešene odluke o ograničenju marži na ulje, brašno, šećer i so”, rekli su iz tog Vladinog resora.

Neka od najavljenih poskupljenja u Srbiji su rezultat liberalizacija cijena u maloprodaji i najave prestanka važenja regulisanih cijena. Međutim, za sada nema drastičnog skoka.

“Nastavićemo da pratimo kretanje cijena i u skladu sa promjenama preduzimamo mjere proširenja liste proizvoda sa regulisanim maržama ili druge mjere iz naše nadležnosti”, kazali su iz Ministarstva.

Ni trgovački lanci ne očekuju značajnije promjene cijena, osim kada je riječ o svinjskom mesu. Iz Franca marketa kažu da neće mijenjati cijene mesa i mesnih proizvoda do sezone, osim svinjskog koje je, kako navode, ovih dana blago poskupjelo.

“Cijene mesa i mesnih prerađevina su drastično jeftinije nego što su u Srbiji. Kada je riječ o mlijeku i mliječnim prerađevinama, nijesmo povećavali cijene, a prema našim informacijama neće doći do drastičnog rasta cijena. Čak su i pojedini sirevi, kao što je trapist, jeftiniji deset do 25 odsto”, rekli su iz France.

Ni Voli nema konkretnih ni zvaničnih najava od dobavljača svježeg mesa iz Srbije da bi moglo doći do poskupljenja.

“Imajući u vidu da je maloprodajna cijena uslovljena nabavnom, ukoliko dobavljač podigne cijenu, to će se neminovno reflektovati porastom maloprodajne cijene”, saopštili su iz Volija dodajući da je udio uvoza mesa iz Srbije 60 odsto.

Da je u posljednjem periodu na evropskoj berzi zabilježen značajan rast cijena svježeg svinjskog mesa, kažu i iz Domaće trgovine u okviru koje posluju marketi Aroma i Konto. Dodaju da je do toga došlo usljed određenih kretanja, na koja, kao malo tržište, ne možemo imati uticaja.

“Kako je Crna Gora uvozno orijentisana, a uzimajući u obzir preduzete mjere ograničenja uvoza svinjskog mesa i povećanje cijena u Srbiji, može se očekivati određeni porast cijena svinjskog mesa na tržištu”, rekli su iz Domaće trgovine.

Oni su poručili da će nastojati da ublaže te efekte čemu značajno doprinosi njihov pogon za preradu mesa u kom se sprovodi i kontrola kvaliteta sirovine.

“Kao domaća kompanija, podržavamo svaku inicijativu uvećanja domaćeg stočnog fonda da bismo imali u što većem procentu svježe meso od domaćih uzgajivača i gazdinstava. Takođe, nastojimo da uključimo u prodajni asortiman što više proizvoda iz naše zemlje i podržimo domaću proizvodnju i uvećanje proizvodnih kapaciteta crnogorskih proizvođača”, kazali su iz Domaće trgovine.

Kada je riječ o mlijeku i mliječnim proizvodima, raspolažu informacijom da se situacija na tržištu stabilizuje te da se, prema navodima njihovih dobavljača, očekuje čak i pad cijene sirovine.

“Shodno tome, cijena mlijeka, kako sirovine, tako i gotovih proizvoda, u narednom periodu ne bi trebalo da raste Crnoj Gori”, naveli su u Domaćoj trgovini.

U kompaniji Merkator-CG, u okviru koje posluju Idea marketi, kažu da nije bilo promjena cijena.

“Treba naglasiti da na samo formiranje maloprodajnih cijena utiče kako cjenovna sezonalnost određenih artikala, tako i eventualno povećanje nabavnih cijena od strane dobavljača, odnosno proizvođača, a koje su posljedica kretanja cijena sirovina na globalnom tržištu”, saopštili su iz Merkatora.

Oni su dodali da će kao i do sada nastojati da obezbijede što bolju ponudu i pristupačnije cijene osnovnih, ali i svih drugih namirnica za kojima je najveća potražnja.

