Moguća konkretizacija saradnje kroz zajedničke projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnju Crne Gore i Ukrajine moguće je konkretizovati kroz zajedničke projekte, sa posebnim akcentom na uvođenje novih e-servisa, saopšteno je na sastanku crnogorskog ministra javne uprave, Marasha Dukaja sa ukrajinskim ambasadorom Olehom Herasimenkom.

“Posvećeni smo stvaranju efikasne javne uprave po mjeri građana, i u tom smislu otvoreni za saradnju i realizaciju zajedničkih projekata“, rekao je Dukaj.

Iz Ministarstva javne uprave su sapštili da su sagovornici iskazali zadovoljstvo pređašnjom prijateljskom saradnjom i naglasili da postoji prostor za njenu konkretizaciju u više oblasti.

Oni su dodali da je misija MJU, između ostalog, unapređenje digitalnog procesa, a samim tim i demokratskog razvoja društva.

Herasimenko je istakao važnost podrške i pomoći koje Crna Gora pruža Ukrajini od prvog dana i naveo da je Crna Gora primjer za sve države regiona i Evrope.

“Ukrajina se isto suočavala sa sajber napadima na dnevnom nivou, i kroz naše odbrambene sisteme uspjeli smo da sačuvamo naše servise i informacione sisteme”, rekao je Herasimenko.

Dukaj je poručio da bi iskustva i ekspertize ukrajinskih institucija u oblasti informacionih tehnologija bili od nemjerljivog značaja za sve aktivnosti koje su započete u cilju jačanja sajber bezbjednosti u Crnoj Gori.

Sagovornici su se složili oko nastavka komunikacije po pitanju jačanja prijateljske saradnje i određivanja njenih glavnih strateških pravaca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS