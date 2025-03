Moderna saobraćajnica za stanovnike Nikšića i Plužina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanovnici Nikšića i Plužina će, nakon završetka rekonstrukcije dionice Zaborje-Jasenovo polje, dobiti modernu saobraćajnicu koja će povećati nivo usluge i bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

Resorna ministarka, Maje Vukićević, obišla je sa saradnicima radove na dionici Zaborje-Jasenovo polje, na magistralnom putu Šćepan Polje-Nikšić. Rekonstrukcija te dionice, u dužini od 14 kilometara, predstavlja nastavak rekonstruisane dionice Vidrovan-Jasenovo polje, koja je završena i otvorena za saobraćaj ove godine.

„Značaj rekonstrukcije se ogleda i u činjenici da preko ovog putnog pravca imamo veliki obim saobraćaja u toku ljetnih mjeseci, kako turista koji dolaze u Crnu Goru, tako i vozila koja su u tranzitu prema Bosni i Hercegovini (BIH)“, rekli su iz Ministarstva.

Rekonstrukcijom ove dionice puta značajno će se unaprijediti i veza sa Plužinama.

“S obzirom na to da je izvođač radova, firma Mehanizacija i programat, koja je radove na rekonstrukciji dionice Vidrovan-Jasenovo polje završila prije ugovorenog roka, očekujem i podstičem ih da radove i na ovoj dionici završe prije ugovorenog roka od 18 mjeseci”, dodala je Vukićević.

Iz Ministarstva su kazali da će početkom naredne godine ova dionica biti rekonstruisana, a do tada će u tom resoru nastaviti da unapređuju taj putni pravac i to izgradnjom novog mosta preko rijeke Tare, u saradnji sa BiH, kao i novog dijela puta od Paklica do novog mosta u dužini od oko dva i po kilometra.

Ministarstvo saobraćaja, kako su saopštili, nastavlja aktivnosti na unapređenju putne infrastrukture širom Crne Gore.

„Osim radova na dionici Zaborje-Jasenovo polje, trenutno imamo aktivne radove na Veruši, gdje se radi nova petlja, rekonstrukcije puta Mojkovac-Berane i putnog pravca kroz Mrkojeviće, radove u Pljevljima, kao i na bulevaru Tivat-Jaz, gdje će uskoro još jedan dio bulevara dobiti novi asfalt. Tokom maja očekujemo završetak radova na putu Cetinje-Čevo, a uskoro kreću radovi i u Opštini Rožaje i na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara“, dodaje se u saopštenju.

Brojni projekti su počeli i u nekom narednom periodu Crna Gora će dobiti znatno bolju putnu infrastrukturu.

