Moderna saobraćajna povezanost podsticaj za ekonomski rast

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Moderna saobraćajna povezanost predstavljaće snažan podsticaj za ekonomski rast, razvoj turizma i otvaranje novih radnih mjesta, što će omogućiti da Andrijevica zasija punim sjajem, onako kako zaslužuje, ocijenio je predsjednik Skupštine, Andrija Mandić.

On je, u čestitki povodom Dana Opštine Andrijevica, kazao da Andrijevica, smještena u srcu prelijepe doline Lima, sa svojim prirodnim ljepotama, netaknutim planinama i bogatom kulturnom baštinom, predstavlja jedan od najvrednijih bisera sjevernog regiona naše države.

“Njena mirnoća, čisti izvori i raskošna priroda dugo su bili skriveno blago, ali sa novim razvojnim projektima, posebno sa izgradnjom nove dionice autoputa prema Beogradu, otvaraju se vrata jedne nove perspektive za ovaj kraj“, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, u kombinaciji sa prirodnim resursima, gostoljubivim i vrijednim stanovništvom, kao i sve većom zainteresovanošću investitora i turista, vjeruje da pred njima stoje godine napretka i napresovanog razvoja.

On je čestitke uputio rukovodstvu Opštine, Skupštine Opštine, kao i svim građanima i građankama Andrijevice povodom Dana Opštine, poželjevši im da praznik provedu u dobrom zdravlju, miru i zajedništvu.

