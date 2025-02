Mnogo neiskorišćenih potencijala u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U turizmu ima mnogo neiskorišćenih potencijala, pri čemu se, osim primorske regije koja privlači najviše profita, treba okrenuti i mogućnostima koje pruža sjever Crne Gore, ocijenio je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Satler.

On je na sastanku sa ministrom turizma Simonidom Kordić pohvalio napredak Crne Gore na putu ka EU, dodajući da je optimističan, iako je pred našom zemljom još dosta posla.

Govoreći o turizmu, kao privrednoj grani koja najviše doprinosi ukupnom bruto domaćem proizvodu (BDP), kazao je da je mnogo neiskorišćenih potencijala te da se, osim primorske regije koja privlači najviše profita, treba okrenuti i mogućnostima koje pruža sjever Crne Gore.

„Volio bih da vidim ideje koje promovišu i taj dio zemlje. Sarađujemo blisko sa Vladom i investitorima kako bismo pomogli diverzifikaciji privrednih djelatnosti i podstakli investicije u održivu energiju, proizvodnju hrane, kao i informacione tehnologije i održivi turizam. Mislim da je zaštita životne sredine veoma važna takođe, i želim da pohvalim Program energetske efikasnosti i subvencije koje ste u tu svrhu dodijelili“, ocijenio je Satler.

Kordić je Satlera informisala da je diverzifikacija turističke ponude upravo cilj ovog Ministarstva, te istakla da je saradnja sa EU dragocjena.

„Centralni i sjeverni dio Crne Gore su manje turistički razvijeni, ali bilježimo porast interesovanja turista. Neotkrivena ljepota, odnosno unikatni turistički proizvod – to je impuls koji dobijamo sa turističkog tržišta o Crnoj Gori, i to moramo iskoristiti. Nova Strategija turizma naredne godine predstaviće koncept u kom je čitava Crna Gora jedan proizvod, jer turistima treba omogućiti da obiđu sve djelove naše zemlje“, navela je Kordić.

Ona je rekla da su sjevernom dijelu neophodni moderni hoteli, ali da se mora naći balans sa zaštitom životne sredine, i uporedo razvijati putna infrastruktura.

Na sastanku je bilo riječi i o suzbijanju sive ekonomije, pa je Kordić upoznala Satlera da resor kojim upravlja snažno insistira na višeresornom projektu digitalizacije, kojim će se eliminisati biznis barijere, ispratiti turistički tokovi i olakšati brojne procedure za odvijanje privrede.

Sagovornici su iskazali obostranu spremnost za nastavak saradnje na projektima koji mogu unaprijediti turizam u Crnoj Gori.

(kraj) sam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS