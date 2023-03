Podgorica, (MINA) – Međunarodni monetarni fond (MMF) ostaje kredibilan partner Crne Gore, poručeno je na sastanku ministra finansija Aleksandra Damjanovića i državnog sekretara Agrona Ibrahimija, sa rezidentnom predstavnicom MMF-a za Zapadni Balkan Stefani Eble.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Damjanović je kazao da osnovni makroekonomski indikatori u prvim mjesecima ove godine bilježe pozitivan trend kretanja.

On je naglasio da su prihodi, prema poslednjim podacima, deset odsto veći od planiranih.

Damjanović je naglasio i da je za naredne mjesece obezbijeđeno nesmetano funkcionisanje svih budžetskih servisa, i da će rezultati ljetnje turističke sezone, kada se u budžetu generiše najviše prihoda, postaviti realnu osnovu za procjenu srednjoročnih i dugoročnih potreba finansiranja.

Eble je istakla da su globalni finansijski uslovi i dalje nestabilni što uzrokuje skuplje uslove zaduživanja za mnoge ekonomije u razvoju.

“Ona je prenijela spremnost MMF-a da pruži partnersku podršku Crnoj Gori, kako na tehničkom nivou tako i u domenu definisanja stabilnog makroekonomskog i fiskalnog okvira koji će osigurati održivost javnih finansija na dugi rok”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je sastanak bio prilika da se razmijene informacije o ukupnom fiskalnom ambijentu u Crnoj Gori i da se definišu prioritetne oblasti podrške, u svijetlu predstojećih proljećnih sastanaka Svjetske banke i MMF-a u Vašingtonu.

