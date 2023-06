Mladi crnogorski inovatori prijavili više od 50 ideja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mladi crnogorski inovatori prijavili su više od 50 ideja za najveći evropski program društvenog preduzetništva mladih Social Impact Award (SIA).

Prijave su zvanično zatvorene u srijedu u 23 sata i 59 minuta.

“U prethodnom periodu, mladima smo obezbijedili preko 30 besplatnih edukativnih aktivnosti u više od 15 crnogorskih gradova, a u okviru njih su imali priliku da se informišu o konceptu društvenog preduzetništva i dobiju smjernice kako da kreiraju ideju i prijave se za učešće u SIA takmičenju”, navodi se u saopštenju.

Nacionalna koordinatorka SIA programa u Crnoj Gori, Jelena Kavarić, kazala je da ih raduje činjenica da su mladi širom Crne Gore prepoznali potrebu za rješavanjem velikog broja različitih društvenih problema, o čemu svjedoči podatak da je u okviru aplikacione platforme prijavljeno 158 učesnika, koji su se u okviru različitih timova registrovali na njihov veb sajt.

“Ukupno – osmislili su više od 50 ideja, koje će biti razmatrane u daljem procesu takmičenja. Selekciju kandidata će realizovati stručni kadar koji će odabrati deset finalnih timova, koji će dobiti priliku da usavršavaju svoje ideje, ali i i rade na izgradnji ličnih i profesionalnih vještina“, poručila je Kavarić.

U periodu od jula do septembra, finalisti će dobiti mentorsku podršku i dodatne programe edukacije, kako bi na što bolji način razradili, ali i prezentovali svoje ideje na nacionalnom i internacionalnom nivou.

“Nakon tromjesečnog rada sa njima, takmičari će imati priliku da predstave ideje na ceremoniji dodjele nagrada koja će se realizovati u oktobru u The Chedi Luštica Bay hotelu u Tivtu”, navodi se u saopštenju.

Na ovom događaju, biće predstavljena retrospektiva realizovanih aktivnosti, ali i proglašene tri pobjedničke ekipe na osnovu kriterijuma: inovativnost, stepen društvenog uticaja i izvodljivost.

Izabrani timovi osvajaju početni kapital u iznosu od 1,5 hiljada EUR, mentorsku podršku i obezbijeđen put na SIA Samit, koji se ove godine održava u Beogradu. Osim tri pobjedničke ideje, biće nagrađena i četvrta, koja se bira glasovima online zajednice na osnovu objavljenih kratkih video snimaka finalista na SIA veb sajtu. Ovaj tim osvaja mentorsku podršku i obezbijeđen put na SIA Samit.

„Informacije o učesnicima koji su zavrijedili priliku da uz podršku mentora rade na razvoju svojih društvenih ideja, biće objavljene na zvaničnom veb sajtu SIA, kao i na Instagram profilu sia_montenegro, a svi prijavljeni će dobiti i obavještenje putem maila o statusu svoje aplikacije“, kazala je Kavarić i ohrabrila sve mlade da nastave da rade na svojim društvenim idejama.

SIA predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču.

Fokus razvoja SIA programa u Crnoj Gori usko je povezan sa kreiranjem jednakih mogućnosti za sve mlade ljude u našoj zemlji, a naš tim je za tri mjeseca kroz SIA karavan znanja i vještina posjetio više od 20 crnogorskih opština. Podršku u ovom periodu pružilo im je više od 15 eksternih eksperata iz raznih oblasti, koji su kroz edukativna predavanja pozitivno uticali na afirmaciju društvenog preduzetništva među mladima.

SIA u Crnoj Gori realizuje NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Erste Bank AD Podgorica, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Investiciono-razvojnog fonda, Five Grupe, MTEL-a i Glavnog grada Podgorice. Pored generalnih pokrovitelja, partneri programa su Coca-Cola HBC Crna Gora, Mercator-CG, Privredna komora Crne Gore, Neregelia i UNDP Crna Gora.

Podršku programu pruža The Chedi Luštica Bay, kao i Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS