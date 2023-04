Mladen Grdinić predsjednik Privrednog suda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnji sudija Osnovnog suda u Podgorici, Mladen Grdinić, izabran je za predsjednika Privrednog, saopšteno je nakon sjednice Sudskog savjeta.

“Savjet je na sedmoj sjednici, održanoj u petak i danas, shodno zakonskoj proceduri sproveo intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas od 24. januara za izbor predsjednika Privrednog suda, sudijama Osnovnog suda u Podgorici, Draganom Babovićem i Mladenom Grdinićem”, navodi se u saopštenju.

Nakon sprovedenog postupka i utvrđene rang liste, Savjet je donio odluku da se za predsjednika Privrednog suda izabere Grdinić.

To mjesto je bilo upražnjeno nakon što je uhapšen nekadašnji predsjednik tog suda, Blažo Jovanić.

Savjet je obavio i intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas od 31. oktobra prošle godine, za izbor dvoje sudija viših sudova i donio odluku da se za sudije Višeg suda u Podgorici izaberu dosadašnji predsjednik Osnovnog suda u Ulcinju, Amir Đokaj i dosadašnja sutkinja Osnovnog suda u Podgorici, Ana Delić.

Na osnovu već utvrđene ocjene za vrijeme trajanja teorijskog i praktičnog dijela inicijalne obuke, od 4. oktobra prošle godine, Savjet je donio odluku o izboru Magdalene Mijić i Anke Kekić za sudije za prekršaje, i na osnovu člana 60 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, donijeta je odluka o raspoređivanju novoizabranih sutkinja u Sud za prekršaje u Budvi.

Novoimenovani predsjednik Privrednog suda, sudije Višeg suda u Podgorici i sutkinje Suda za prekršaje u Budvi položiće sjutra svečanu zakletvu pred Sudskim savjetom.

Savjet je konstatovao prestanak sudijske funkcije Vojinu Lazoviću, sudiji Vrhovnog suda Crne Gore, zbog ispunjavanja uslova na ostvarivanje prava na starosnu penziju.

“Donijeta je odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika Osnovnog suda u Ulcinju, kao i odluka o raspisivanju internog oglasa za popunjavanje dva slobodna sudijska mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS