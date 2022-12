MKI podržava sve aktivnosti u korist Rudnika uglja

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija, prema riječima resornog ministra, Ervina Ibrahimovića, podržava sve aktivnosti koje su na korist Rudnika uglja, napominujući da je kompanija na dobrom putu i da će imati njegovu podršku.

„Najbolji dokaz da nešto radite je što je podignuto ovoliko prašine. Ja vjerujem da ste na dobrom putu. Imaćete podršku od mene kao resornog ministra“, rekao je Ibrahimović, koji je u četvrtak posjetio Rudnik uglja i prisustvovao sjednici Odbora direktora.

On je, kako je saopšteno iz Rudnika uglja, poručio da su svi svjesni na koje mjesto treba postaviti energiju.

„Energija mora biti u prvom planu razvoja svake države. Raduju me ovako ambiciozani planovi i aktivnosti. Vjerujem da je poslovodstvo kompanije prepoznalo da se Rudnik uglja stavi na uslugu i korist građana Pljevalja“, kazao je Ibrahimović.

Predjednik Odbora direktora te kompanije, Dušan Janjušević, istakao je da je došlo do smanjenog interesovanja za energetski sektor zbog, kako je rekao, političke krize na državnom nivou.

On smatra da bi resorno Ministarstvo moralo da ima daleko intenzivniju komunikaciju s obzirom na medijske pritiske prema Rudniku uglja.

„Energija i hrana su suštinski segmenti u svakom društvu. Zadovoljstvo mi je što je ministar Ibrahimović danas sa nama, ali neophodna nam je učestalija komunikacija. Stoga se zalažem za osnivanje ministarstva rudarstva i energetike, imajući u vidu značaj energetike za Crnu Goru“, rekao je Janjušević.

Izvršni direktor Rudnika uglja, Milan Lekić, upoznao je Ibrahimovića sa zatečenim problemima i izazovima koji su se ispostavili pred novim rukovodstvom.

„Kada smo, u aprilu prošle godine, preuzeli odgovornost za upravljanje kompanijom, zatekli smo, prije svega, katastrofalno stanje u kojem se nalazila mehanizacija. Zatekli smo, maltene, prazne magacine, bez rezervnih dijelova, kao i fingirane rezultate poslovanja i prikazanu dobit za 2020. godinu“, saopštio je Lekić.

On je predstavio i aktivnosti koje je novo poslovodstvo realizovalo do sada, prvenstveno, kada je riječ o investicionom ciklusu.

„Ukinuli smo otpremnine za menadžment i smanjili plate upravi, dok smo značajno povećali zarade radnicima koje sada iznose oko hiljadu EUR. Takođe, donijeli smo odluku da nijedan naš radnik ne može otići u penziju, a da ne riješi stambeno pitanje, a takođe smo povećali zimnice radnicima 40 odsto“, precizirao je Lekić.

Ibrahimović je, kada je riječ o izgradnji cementare, saopštio da je taj projekat utemeljen u planu razvoja privrede Crne Gore.

„Imao sam kontatke sa firmama iz Njemačke koje su zainteresovane za izgradnju cementare. I premijer je stupio u kontakt sa jednom zainteresovanom firmom. Postoji i jedna firma iz Bosne. Pljevlja će početi da dišu punim plućima“, poručio je Ibrahimović.

Janjušević je kazao da je važno da partner, koga država bude pronašla, bude zaista kredibilan i da prati standarde.

„Isto tako, od velike važnosti je da Rudnik uglja bude uključen u cijelu priču u određenom procentu. Zbog toga je neophodno da dobijemo koncescije za tehnogeno ležište laporca Jagnjilo i koncesije za eksploataciju uglja u Otilovićima“, saopštio je Janjušević.

Ibrahimović je rekao da je saglasan sa izrečenim stavovima da Rudnik uglja mora da ima prednost i poručio da Ministarstvo daje podršku za Otiloviće i Jagnjilo.

„Neće biti problema, izaći ćemo vam u susret po tom pitanju. Isto razmišljamo. Državne resurse treba da koriste državna preduzeća“, zaključio je Ibrahimović.

