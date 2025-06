Mišljenje EK očekivano

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mišljenje Evropske komisije o programu ekonomskih reformi do 2027. u kojem se izražava sumnja u projektovani ekonomski rast i poziva na smanjenje javne potrošnje za ekonomske analitičare je, kako su kazali, očekivano.

Evropska komisija u mišljenju na program ekonomskih reformi do 2027. pozvala je Vladu da smanji tekuću potrošnju, što uključuje plate, penzije i socijalna davanja. Skeptični su i povodom ekonomskog rasta koji bi prema prognozi za ovu godinu trebalo da bude 4,8 odsto, prenosi portal RTCG.

Ekonomski analitičar Mirza Mulešković rekao je Radiju Crne Gore da je u prvom kvartalu iznosio 2,5 odsto.

“Imaćemo mi blagi rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), ali činjenica je da je ta stopa od 4,8 odsto po mom mišljenju prevelika i da je teško dostići tokom ove godine, a takođe ne treba zaboraviti izvještaje svih relevantnih međunarodnih institucija koje su čak i smanjile potencijalnu stopu rasta za ovu godinu Crne Gore, od Evropske komisije do Svjetske banke, pa imamo neke projekcije od 2,6 odsto do tri odsto”, kazao je Mulešković.

Projektovana stopa rasta mogla je biti dostignuta da je počela izgradnja druge dionice auto-puta od Kolašina prema Andrijevici, smatra ekonomski analitičar Davor Dokić.

“Međutim, pošto kasnimo, jedini način da povećamo stopu rasta je da privučemo strane direktne investicije, da nešto od naših prirodnih potencijala, prije svega tu mislim na turističke, da ih stavimo u funkciju i da dođu ljudi koji imaju novac i da ulože i to bi bio lanac koji bi se pokrenuo”, kazao je Dokić.

Dokić ističe i da je kupovna moć oslabljena inflacijom i da je u ovom trenutku, uprkos povećanjima zarada, manja nego što je bila prethodnih godina.

“Vidite i sami da nema proizvoda koji nije poskupio, tako da bih više obratio pažnju na realne ekonomske pokazatelje, a realni ekonomski pokazatelji nijesu takvi kakvim žele da nam se predstave, nego nažalost, gori”, naveo je Dokić.

Mulešković je upozorio da ranjivost prihodne strane i opterećenost budžeta troškovima može ugroziti održivost javnih finansija.

“Vlada bi mnogo više morala da se potrudi da se započnu reforme javne uprave, da se radi mnogo više na smanjivanju neproduktivnih troškova što je bilo najavljeno, što se ne dešava, i naravno da se posveti mnogo više razvoju realne ekonomije. Jer ono što smo mi kreirali kao sistem jeste da je posao u javnoj administraciji opet bolje plaćen i atraktivan u odnosu na realnu ekonomiju, a zaboravljamo činjenicu da upravo ta realna ekonomija treba da finansira sve to”, rekao je Mulešković.

Analitičari su zaključili da su poruke iz Brisela očekivane i da zaslužuju da ih izvršna vlast ozbiljno razmotri.

