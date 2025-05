Mirna sedmica na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Glavni indeksi Wall Streeta su ove sedmice blago oslabili.

Nakon više sedmica “divljanja” zbog carinske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, trgovanje je postalo mirnije.

Tome je doprinijelo Trumpovo prividno ublažavanje carinske politike, koji je čak donekle ublažio svoju retoriku prema Kini, prenosi SEEbiz.

Američki analitičari procjenjuju da je šteta već učinjena. Čak i kad bi se sve nove tarife čudesno ukinule, SAD se u nadolazećim mjesecima suočava s nestašicom određene robe, rastom cijena i slabim ekonomskim rastom.

Širi indeks Standard & Poor’s pao je 0,5 odsto na 5.659,91 bod, Dow Jones 0,2 odsto na 41.249,38 poena, a tehnološki indeks Nasdaq 0,3 odsto na 17.928,92 boda.

Indeksi su sedmicu počeli blagim padom, koji je bio veći u utorak, kada je američko Ministarstvo trgovine objavilo da je američki trgovinski deficit u martu dostigao rekordnih 140,5 milijardi USD.

Trump tvrdi da povećava carine kako bi smanjio deficit u spoljnoj trgovini, a firme su u martu naglo povećale uvoz u iščekivanju viših cijena.

Odluka Federalnih rezervi (Fed) da ostavi kamatne stope nepromijenjenima bila je očekivana, no investitori su ipak pozitivno reagovali.

Rast se nastavio u četvrtak, kada je Trump najavio veliki trgovinski sporazum s Velikom Britanijom, koji još nije finalizovan i ne ukida carine. No, investitori su reagovali s entuzijazmom, jer to sugeriše da je Trump spreman na ustupke.

U petak nije bilo ekonomskih izvještaja, ali je Trump dan prije početka pregovora između američke i kineske trgovinske delegacije u Švajcarskoj, najavio da bi se carine Kini mogle smanjiti sa 145 na 80 odsto. U Pekingu to nijesu shvatili previše ozbiljno.

