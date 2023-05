Mirna sedmica na tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast oba indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je najavljeno otvaranje grad-hotela Sveti Stefan, a za novog izvršnog direktora nacionalne avio-kompanije To Montenegro izabran slovenački stručnjak Mark Anžur.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 0,3 odsto na 1.001,74 boda, a MONEX 0,6 odsto na 14.667,46 poena.

Promet je iznosio skoro 40 hiljada EUR i bio je dva i po puta manji od prošlosedmičnog.

Premijer Dritan Abazović najavio je da će Aman ove sezone otvoriti Sveti Stefan.

On je poručio da je Vladi cilj da Aman kao brend ne odustane od Crne Gore i dodao da je svako ko želi da radi fer biznis, dobrodošao, naročito međunarodni brendovi.

Abazović je najavio i da će biti više mobilijara na plažama koje su određene za goste koji nijesu smješteni na poluostrvu ili u hotelu, već u zaleđini ili u privatnim kućama, i koji će biti besplatni za korišćenje.

Sedmicu je obilježila i vijest da je Vlada izabrala Anžura za novog izvršnog direktora To Montenegra. Vlada je prethodno razriješila dužnosti dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora, Sašu Radovića.

Anžur je iskustva u avijaciji počeo da stiče u aprilu 2012. godine kada je postao glavni komercijalista u slovenačkom avio-prevozniku Adria Airways. U decembru iste godine postao je izvršni direktor i predsjednik borda direktora te kompanije, gdje se zadržao sve do marta 2016. U kompaniji je u septembru 2019. godine zvanično proglašen bankrot.

Nakon odlaska iz Adrie, Anžur je bio menadžer ili konsultant u kompanijama Stobart Air, Stobart Air Holdings i UNEX Management Consulting iz Hamburga, koja se bavi konsaltingom u vazduhoplovstvu, gdje radi i sada i gdje je njegova pozicija navedena kao partnera.

Ove sedmice je najviše ojačala dionica Jadranskog brodogradilišta Bijela, čak 769 odsto na 86,9 centi.

Poskupila je i akcija kompanije Napredak 20 odsto na 5,4 centa, Luke Bar 2,7 odsto na 61,6 centi, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 3,9 odsto na 1,06 EUR i Crnogorskog Telekoma 1,8 odsto na 1,68 EUR.

Telekom se, zajedno sa kompanijama One Crne Gora i Mtel, našao među operaterima koji su postigli dogovor o usklađivanju maloprodajih cijena prenosa podataka u romingu između država EU i Zapadnog Balkana.

Gubila je dionica Port of Adria 7,7 odsto na 24 centa.

Nepromijenjenu cijenu zadržali su Poslovno-logistički centar Morača na četiri EUR i Jugopetrol 12,6 EUR.

Akcionari Jugopetrola trebalo bi da na redovnoj Skupštini 7. juna donesu odluku o raspodjeli dobiti za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i usvajanje finansijskih sa izvještajem nezavisnog revizora za prošlu godinu.

Ove sedmice je Abazović, predstavljajući postignuća Vlade za period od godinu, ocijenio da je ostvaren rezultat iznad svih očekivanja.

“Vlada je 365 dana radila u šestoj brzini”, kazao je Abazović i dodao da se ostvarenim podacima i rezultatima ruši sva priča o bankrotu Crne Gore.

Pored toga, sedmicu je obilježio i početak naplate prevoza na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetani, kojom upravlja Morsko dobro. Prethodno je Pomorski saobraćaj dao u zakup Morskom dobru trajekt Igalo, koji će sa posadom dnevno koštati hiljadu EUR.

(kraj) jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS