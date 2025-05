Mirna sedmica na tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada saopštila da su na tender za dodjelu koncesije za aerodrome stigle dvije ponude.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, pao je neznatno na 1.163,81 poen. I MONEX je oslabio blago na 17.382,18 bodova.

Promet je iznosio 29,21 hiljadu EUR i bio je 1,5 puta manji od prošlosedmičnog.

Na tender za dodjelu koncesije za crnogorske vazdušne luke ponudu su dostavile kompanije Incheon International Airport Corporation i Corporacion America Airports S.A.

Komisija će u roku od 30 dana od otvaranja ponuda nadležnom ministarstvu dostaviti izvještaj o evaluaciji pristiglih ponuda na dalju nadležnost.

Ove sedmice gubio je Autoremont 12,5 odsto na sedam EUR, Crnogorski Telekom dva odsto na 2,3 EUR, Napredak 2,3 odsto na 4,2 centa i Luka Bar 0,3 odsto na 33 centa.

Ojačao je Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 0,8 odsto na 1,2 EUR.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Institut “Simo Milošević” 58 EUR, Veleprodaja 25 EUR i Port of Adria 27 centi.

I ove sedmice u fokusu je bio sporazum između Vlade i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i to onaj koji se tiče saradnji u turizmu i razvoju nekretnina.

Vijesti su prenijele da se u odgovoru evropske komesarke za proširenje Marte Kos, na zahtjev predsjednika Jakova Milatovića da od nje dobije zvanično mišljenje o usklađenosti ovog sporazuma sa pravnom tekovinom Evropske unije, navodi da sporazum na prvi pogled nije suprotan pravu EU niti Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore EU (SSP), jer nema dovoljno detalja.

Međutim, nepravilna primjena i tumačenje nekih odredbi mogli bi dovesti do kršenja ovih propisa u oblasti javnih nabavki i diskriminacije evropskih i crnogorskih kompanija u korist potencijalnih investitora iz UAE.

Milatović je potpisao Zakon o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj saradnji između vlada Crne Gore i UAE, ali je Skupštini na ponovno odlučivanje vratio onaj koji se tiče saradnje u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

On je kazao da mišljenje Evropske komisije (EK) predstavlja svojevrsno upozorenje i poziva na oprez pred drugo skupštinsko glasanje.

Sa druge strane, premijer Milojko Spajić smatra da nema prepreka da se sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina ponovo usvoji u Skupštini, i to sa mnogo većom podrškom nego prvog puta.

On je, komentarišući odgovor Kos, kazao da je u prvoj rečenici mišljenja izričito jasno da sporazum nije protiv evropskog zakonodavstva.

“Čekaćemo i drugi i treći i 105. pogled. Oni su formalno poslali pismo gdje kažu da sporazum nije u suprotnosti sa evropskim zakonodavstvom, što je bila suština pitanja koje je predsjednik poslao, tako da sam ja prezadovoljan jednim takvim odgovorom”, rekao je Spajić.

Od korporativnih novosti, izdvaja se da su predstavnici Elektroprivrede (EPCG), prema pisanju Vijesti, poslali predstavniku 8B Capitala, Igoru Šamizu, obavještenje da žele jednostrani raskid ugovora o zakupu Željezarinih pogona Čeličane i Kovačnice.

U EPCG ne znaju koliko će trajati procedura, s obzirom na to da je u konkretnom slučaju nadležan sud u Luganu.

Švajcarska kompanija ni nakon sedam mjeseci od potpisivanja ugovora nije izmirila rate za zakup, odnosno 31 hiljadu EUR mjesečno, niti preuzela 150 radnika, kako je ugovorom precizirano.

Sedmicu je obilježila i vijest da je pozitivan rezultat na crnogorskom bankarskom tržištu na kraju prvog kvartala ove godine zabilježilo svih 11 poslovnih banaka, čiji je ukupan profit iznosio 34,17 miliona EUR.

Takođe, Poreska uprava (PU) je saopštila da je u prva četiri mjeseca ove godine ostvarila bruto naplatu prihoda od 599,2 miliona EUR, što je 5,4 miliona više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz PU su naglasili da će se u ljetnjoj turističkoj sezoni intenzivirati operativne aktivnosti u svim segmentima nadležnosti, sa ciljem obezbjeđenja stabilnog priliva budžetskih sredstava.

Vlada je na sjednici usvojila Program za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu, za čiju implementaciju su opredijeljena budžetska sredstva od 3,5 miliona EUR.

Cilj Programa je dalji razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i povećanje njihove produktivnosti, koja treba da doprinese stvaranju otpornije, konkurentnije i izvozno orijentisane privrede.

Ukupan promet na Montenegroberzi u aprilu je iznosio 496,39 hiljada EUR i bio je 46,12 odsto manji u odnosu na mart.

Tržišna kapitalizacija akcija emitenata regulisanog tržišta Montenegroberze na dan 30. april iznosila je 2,64 milijarde EUR, što predstavlja rast od 4,88 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

