Ministarstvo maksimalno izašlo u susret farmerima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u okviru svojih zakonskih i finansijskih mogućnosti maksimalno izašlo u susret farmerima, dok neke zahtjeve otkupljivača nije moglo prihvatiti jer nijesu u skladu sa zakonom i ovogodišnjim Agrobudžetom.

Iz Ministarstva su saopštili da su resorni ministar Vladimir Joković, državni sekretar u Ministarstvu Budimir Mugoša i direktor Direktorata za poljoprivredu Miroslav Cimbaljević sa saradnicima, održali još jedan u nizu sastanaka sa predstavnicima Saveza stočara Crne Gore i otkupljivačima mlijeka u cilju rješavanja problema u ovom sektoru.

„Ministarstvo je u okviru svojih zakonskih i finansijskih mogućnosti maksimalno izašlo u susret farmerima dajući do 17 centi po kilogramu mlijeka i intezivno radi da sve obaveze prema farmerima isplati u što kraćem roku. Neke zahtjeve otkupljivača Ministarstvo nije moglo prihvatiti, jer nijesu u skladu sa zakonom i Agrobudžetom“, navodi se u saopštenju.

Farmeri su izrazili zahvalnost i razumijevanje za sve što je Ministarstvo uradilo u posljednje vrijeme, ali su od otkupljivača zatražili povećanje otkupnih cijena proporcionalno povećanju maloprodajnih cijena mlijeka.

„Zahvaljujući posredničkoj ulozi Ministarstva i korektno iznijetim stavovima stočara i predstavnika mljekarskog sektora, očekujemo određen rast otkupnih cijena sirovog mlijeka“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo će, kako su najavili njegovi predstavnici, kreiranjem novih mjera kroz Agrobudžet za narednu godinu, nastaviti da stvara povoljan ambijent za poljoprivrednike, a jedna od mjera će biti obezbjeđivanje stočarima uzimanje u zakup državnog zemljišta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS