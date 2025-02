Ministarstvo finansija: Država izmirivala obaveze u potpunosti i pravovremeno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je prošle godine izmirivala obaveze u potpunosti i pravovremeno, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je neistina da obaveze nijesu realizovane u ranijim mjesecima da bi bile plaćene u decembru prošle godine.

“Pa apelujemo na sve učesnike u javnom diskursu da budu odgovorni i saopštavaju istinite i tačne informacije”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da je u decembru, u skladu sa očekivanjima, došlo do povećane potrošnje usljed dinamike obaveza koje odgovaraju realizaciji tenderskih postupaka i potpisanih ugovora.

“I saldiranja obaveza svih ugovornih strana sa kojima državama ima ugovorni odnos, inače poznato kao “decembarska groznica” koja je kao pojava prisutna svih prethodnih godina”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je, osim planiranih obaveza, u decembru realizovano plaćanje u iznosu od 11 miliona EUR za potrebe počinjanja postupka eksproprijacije u zahvatu Faze II Aerodroma Tivat na lokalitetima Đuraševići i Mrčevac, čime se namirio dio obaveza po tom osnovu.

“Zatim, izvršeno je namirenje potraživanja za sve preostale radnike privrednog društva „Radoje Dakić“ u stečaju, koja nijesu izmirena u dosadašnjem toku stečajnog postupka u iznosu od oko osam miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, kamate su izmirene u iznosu za oko deset miliona većem od plana usljed pristizanja obaveze koja je inicijalno bila očekivana u novembru.

“Kapitalni budžet u decembru je ostvaren na niovu od 93,91 milion EUR, što predstavlja 225,9 odsto decembarskog plana, odnosno za preko 50 miliona EUR više od plana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se u decembru obavlja plaćanje zarada za zdravstvo za suštinski dvije plate (novembarska do 10. decembra, a decembarska na kraju decembra).

“Zbog čega je plaćanje po tom osnovu u decembru veće oko 15 miliona EUR od plana, kao i izmirenja obaveze prema Montefarmu oko 22 miliona”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da, sumarno, ukupno izvršenje budžeta za prošlu godinu je na nivou od oko 99 odsto plana, od čega je tekući i budžet državnih fondova izvršen na nivou od oko 96 odsto plana, a kapitalni budžet na nivou od oko 106 odsto.

“Uzimajući u obzir ostvarene prihode i rashode, u posmatranom periodu ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 230,9 miliona EUR, odnosno na nivou od 3,2 odsto procijenjenog bruto društvenog proizvoda, što je za 4,5 miliona EUR niže ostvarenje od planiranog”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u istom periodu ostvaren suficit tekuće potrošnje u iznosu od 49,9 miliona EUR, što je u poređenju sa planom, koji predviđa ostvarenje suficita tekuće potrošnje od 34,3 miliona, za 15,5 miliona veći od plana.

“Ostvarenje suficita tekuće potrošnje predstavlja ispunjavanje kriterijuma fiskalne odgovornosti, odnosno tzv. zlatnog fiskalnog pravila, odnosno da se država zadužila isključivo samo za potrebe finansiranja kapitalnih projekata i otplate duga”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je evidentan kontinuirani rast prihoda državnog budžeta u prošloj godini, uz snažnu otpornost i makroekonomsku stabilnost, ostvaren usljed dinamičnog rasta potrošnje i investicija, uz primjetan pad sive ekonomije.

Prihodi budžeta u prošloj godinu, kako su rekli iz Ministarstva, veći su za čak 188,6 miliona EUR ili 7,3 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Iz Ministarstva su podsjetili da je 2023. godinu karakterisala velika vrijednost jednokratnih prihoda, koji nijesu planirani u toj godini, pa je rast prihoda, ukoliko se oni izuzmu, u prošloj godini iznosio 333,8 miliona EUR ili čak 14 odsto.

Iz Ministarstva su kazali da su kao i svakog mjeseca, objavili podatke o preliminarnom izvršenju svih pojedinačnih kategorija prihoda, pri čemu ključne kategorije poreza bilježe snažan porast naplate u prethodnoj godini.

Oni su kazali da je porez na dodatu vrijednost (PDV) premašio plan naplate prošle godine za čak 23 miliona EUR.

“Posmatrajući ukupan kontekst u odnosu na 2023. godinu, govorimo o porastu naplate ove kategorije prihoda od 163,3 miliona EUR ili preko 15 odsto, u uslovima znatno niže inflacije nego što je bila u 2023. godini”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da su rast prihoda od akciza, poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak fizičkih lica, takođe snažno iznad ostvarenja 2023. godine, kao i iznad planiranih u prošloj godini.

“Kada su u pitanju doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje, prošle godine veći su za 6,2 miliona EUR u odnosu na 2023, uprkos implementaciji programa ‘Evropa sad 2’”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u poređenju sa planiranim za prošlu godinu, doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje niži sedam miliona eura.

To je, kako se dodaje, odraz vremenske dinamike naplate te kategorije prihoda, a što potvrđuje preliminarno ostvarenje prihoda od penzijsko-invalidskih doprinosa u januaru ove godine.

“Samo u posljednja dva mjeseca prošle godine, nakon implementacije reforme, prihodi od PDV-a i akciza su zbirno veći za 41,6 miliona EUR, u odnosu na novembar i decembar 2023”, kaže se u saopštenju.

Taj rast naplate, kako se dodaje, ne samo da kompenzuje godišnji pad doprinosa za PIO u dva navedena mjeseca, već je za više od pet miliona veći.

“Ovo znači da je porast potrošnje i investicija, uz suzbijanje neformalne ekonomije, uzrokovao rast ključnih kategorija prihoda budžeta”, rekli su iz Ministarstva.

Sa druge strane, kako su naveli, neznatno odstupanje prihoda budžeta prošle godine, u odnosu na plan, posljedica je neuplaćene dividende od Elektroprivrede Crne Gore, usljed rekonstrukcije i zastoja u radu, kao i razlike u ostavrenju prihoda iz Plana rasta Evropske unije.

“Koja je uzrokovana blokadom rada Skupštine i kašnjenjem u usvajanju zakonskih rješenja, što očekujemo da bude prenijeto u prvoj polovini ove godine”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su samo dvije navedene kategorije uslovile niže prihode za oko 50 miliona u odnosu na plan za prošlu godinu.

Oni su, povodom mediskih navoda koji se odnose na budžetska kretanja i korišćenje depozita u decembru, naglasili da je riječ o dezinformacijama.

Kako se navodi, korišćenje depozita tokom decembra bilo je planirano, ciljano i usmjereno, isključivo na uredno servisiranje dospjelog duga i finansiranje kapitalnih projekata.

“Što se tiče emisije obveznica iz 2024, tim sredstvima u potpunosti su pokrivene dospjele obaveze iz prethodnog perioda, dok su zahvaljujući kvalitetnoj naplati prihoda tokom 2024. godine, depoziti u državnom trezoru održavani na značajnom nivou”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je prošle godine Vlada, uredno i blagovremeno, servisirala sve obaveze po osnovu javnog duga.

“Pri čemu je oko 500 miliona EUR otplaćeno na ime glavnice, a dodatnih 150 miliona EUR po osnovu kamata”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je na kraju prošle godine stanje depozita iznosilo oko 300 miliona EUR, što je značajno iznad planiranog i potvrđuje odgovorno upravljanje javnim finansijama.

“Navedeni podaci jasno govore da je Vlada zaduživanje prošle godine koristila isključivo za servisiranje zatečenih obaveza i finansiranje kapitalnih izdataka, dok su tvrdnje o prekomjernom povlačenju depozita i neplanskog trošenja neutemeljene”, istakli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da nije došlo do vanrednog događanja “kako se to implicira tendenciozno”, već su tokovi javnih finansina u skladu sa planovima.

“Ministarstvo finansija ostaje posvećeno transparentnom i odgovornom upravljanju javnim finansijama, u interesu građana Crne Gore i još jednom apeluje na važnost istinite i objektivne interpretacije podataka koje uredno objavljuje”, poručuje se u saopštenju.

