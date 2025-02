Ministarstvo da hitno reaguje na problem visokih cijena osnovnih životnih namirnica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Alternativa Crna Gora zatražila je od Ministarstva ekonomskog razvoja da predloži konkretne mjere i hitno reaguje na zabrinjavajuću situaciju u vezi sa visokim cijenama osnovnih životnih namirnica.

Iz Alternative su saopštili da su se, u ime građana, obratili Ministarstvu ekonomskog razvoja i resornom ministru Niku Đeljošaju.

Oni su kazali da su zatražili hitnu i konkretnu reakciju na zabrinjavajuću situaciju u vezi sa visokim cijenama osnovnih životnih namirnica.

Iz Alternative su rekli da su građani kroz organizovani bojkot marketa poslali jasnu poruku da ne pristaju na neodrživu ekonomsku situaciju, koja direktno pogađa standard svakog pojedinca u državi.

“Nažalost, do današnjeg dana nijesmo svjedočili adekvatnom odgovoru resornog ministarstva, dok ste u javnom obraćanju tokom emisije Načisto na Televiziji Vijesti istakli da ćete „pokušati da utičete kada se spusti lopta“ i izrazili mogućnost razmatranja smanjenja akciza i carina”, naveli su iz Alternative u zahtjevu.

Oni su kazali da smatraju da je takav stav neodgovarajući i neprimjeren s obzirom na urgentnost problema koji pogađa najšire slojeve stanovništva.

Iz Alternative su zatražili da Ministarstvo ekonomskog razvoja bez odlaganja sazove hitan sastanak sa predstavnicima trgovačkih lanaca, kako bi se iznašlo kompromisno rješenje u korist svih građana Crne Gore.

Oni su rekli da očekuju da Ministarstvo bude aktivan posrednik u tom procesu, s ciljem postizanja dogovora koji će rezultirati osjetnim smanjenjem cijena osnovnih namirnica.

Iz Alternative su od Ministarstva zatražili da predloži konkretne mjere ekonomske intervencije u najkraćem mogućem roku, navodeći da puko razmatranje tih mjera nije dovoljno, jer građani očekuju hitnu i odlučnu akciju.

Oni traže da Ministarstvo obezbijedi subvencije za domaće proizvođače i garantovani otkup domaće proizvodnje, kako bi se smanjila zavisnost od uvoznih proizvoda, stabilizovale cijene i podržala domaća privreda.

Prema njihovim riječima, svaka ozbiljna ekonomska strategija mora imati u fokusu zaštitu domaće proizvodnje kao ključnog faktora ekonomske stabilnosti.

Iz Alternative su zatražili od Ministarstva ekonomskog razvoja da obaveže sve maloprodajne lance da jasno označe domaće proizvode na policama, kako bi građani mogli da donesu informisane odluke prilikom kupovine i daju prioritet domaćoj proizvodnji.

To je, kako su dodali, neophodan korak u jačanju ekonomske održivosti Crne Gore i podršci lokalnim proizvođačima.

Iz Alternative su rekli da očekuju da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Đeljošaj u najkraćem roku saopšte konkretne korake koje planiraju da preduzmu.

“Ukoliko izostane blagovremena i adekvatna reakcija, bićemo primorani da dalje intenziviramo građanske aktivnosti u cilju zaštite osnovnih interesa svih građana”, naveli su iz Alternative.

Oni su kazali da očekuju hitan odgovor i konkretne poteze, koji će pokazati da je Ministarstvo ekonomskog razvoja zaista spremno da zaštiti ekonomski standard građana Crne Gore.

