Milionski promet i rast indeksa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Montenegroberzi je ove sedmice, koja je obilovala podacima o stanju u javnim finansijama, ostvaren milionski promet, zahvaljujući prodaji akcija Lovćen banke.

U ponedjeljak je na berzi prodato 2,37 hiljada akcija Lovćen banke za 1,3 miliona EUR. Cijena po akciji je iznosila 550 EUR.

Prodati udio čini oko pet odsto ukupnog akcijskog kapitala.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 1,3 odsto na 1.016,21 poen, a MONEX 0,8 odsto na 14.932,13 bodova.

Promet je iznosio 1,34 miliona EUR i bio je pet puta veći od prošlosedmičnog.

Ove sedmice ojačala je dionica Elektroprivrede (EPCG) 11,1 odsto na 5,2 EUR, Crnogorskog Telekoma 1,1 odsto na 1,77 EUR i Plantaža 0,7 odsto na 29,72 centa.

EPCG je, 11. put zaredom, pokrenula akciju Podijelimo teret, sa namjerom da se kupcima iz kategorije domaćinstva omogući da zaostali dug za električnu energiju izmire po izuzetno povoljnim uslovima.

“U tom smislu, svi kupci iz kategorije domaćinstva, koji ispunjavaju uslove, od danas će biti u prilici da zaključe sporazum o izvršavanju obaveza po osnovu duga za utrošenu električnu energiju na rate po povlašćenim uslovima”, navodi se u saopštenju kompanije.

Uz obavezu da redovno izmiruju tekuće fakture, domaćinstva koja se priključe akciji Podijelimo teret, stiču pravo na brojne povoljnosti, kao što je otplata prethodnog duga u fiksnim mjesečnim ratama u iznosu od 20 EUR, izuzeće od prinudnih metoda naplate, dok se poštuje sporazum, obustava obračuna zatezne kamate.

Akcija traje do 31. oktobra, a mogu joj se priključiti i domaćinstva koja su isključena sa distributivne mreže, kao i domaćinstva koja žele da reprogramiraju već potpisane ugovore o izmirenju duga.

Gubila je akcija Jadranskog brodogradilišta 42,5 odsto na 50 centi, Port od Adrie 9,2 odsto na 22,1, Luke Bar 1,4 odsto na 50 centi i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 0,9 odsto na 1,07 EUR. Akcija Jugopetrola zadržala se na prošlosedmičnih 12,5 EUR.

Ove sedmice su iz CGES-a saopštili da je u Podgorici potpisan ugovor o priključenju solarne elektrane Montečevo na prenosni sistem, čija je instalisana snaga do 400 megavata (MW), investicione vrijednosti oko 350 miliona EUR.

Takođe, predstavnici CGES-a i kompanije Obnovljivi izbori energije potpisali su ugovor o priključenju solarne elektrane Prediš, čija je instalisana snaga 215 MW, na prenosni sistem. Ugovor je vrijedan oko 180 miliona EUR.

Ove sedmice je objavljen niz podataka o stanju u javnim finansijama.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je na radnom druženju sa novinarima da je državna kasa u ovom trenutku puna i da trenutni dobri pokazatelji daju nadu i optimizam da će se u istom ritmu nastaviti i do kraja godine.

On je kazao da ukupno stanje u trezoru, sa rezervama zlata, iznosi 204 miliona EUR.

„U ovom trenutku, na današnji dan, stanje u trezoru je 137,7 miliona EUR depozita, a uključujući i zlato, 204 miliona EUR“, saopštio je Damjanović i dodao da je očuvana makroekonomska stabilnost i obezbijeđeno finansiranje svih tekućih budžetskih obaveza.

Prema preliminarnim podacima, za sedam mjeseci ove godine ostvareni su budžetski prihodi od 1,44 milijarde EUR, što je 363,7 miliona ili 33,7 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U odnosu na plan, to je više 256,4 miliona EUR ili 21,6 odsto.

Damjanović je precizirao da su prihodi buždeta samo u julu iznosili 207,2 miliona EUR, odnosno 25 odsto više nego prošle godine, ili nekih 14 odsto iznad plana.

Osim toga, iz Uprave prihoda i carina (UPC) je saopšteno da je od početka godine do 31. jula ostvarena bruto naplata poreskih prihoda u iznosu od 1,4 milijarde EUR, što je 291 milion EUR ili 25 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz UPC su rekli da je ostvarena naplata iznad plana prihoda za navedeni period 233 miliona EUR ili 19 odsto. Prema strukturi prihoda, zabilježen je rast naplate kod svih kategorija.

Takođe, podaci Ministarstva fiannsija pokazali su i da je u prvih šest mjeseci ostvaren suficit budžeta u iznosu od 179,3 miliona EUR, ili 2,7 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), kao i da je ukupan državni dug, bez depozita, na kraju juna, iznosio 4,02 milijarde EUR ili 62,42 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ukupan državni dug sa depozitima, na kraju juna iznosio je 3,75 milijardi EUR ili 58,19 odsto BDP-a.

Sedmicu su obilježile i vijesti vezane za Institut “Simo Milošević”. Unija slobodnih sindikata (USSCG), je u saradnji sa sindikalnom organizacijom tog preduzeća i Opštinom Herceg Novi, pokrenula kampanju za spas i očuvanje tog renomiranog brenda crnogorskog zdravstvenog turizma.

Kampanja se održava pod nazivom Svi zajedno kao jedan, Institut je svima vrijedan.

Iz USSCG su pozvali njihovo članstvo i sve građane da se priključe potpisivanju peticije za spas Instituta i na taj način daju doprinos kampanji.

Damjanović je kazao da država nema zakonske mogućnosti za uplatu 800 hiljada EUR za plate zaposlenih u Institutu, kao i da će naredne sedmice otputovati za Beograd, gdje će sa ministrom finansija Srbije, Sinišom Malim, pokušati da otkloni jednu od gorućih prepreka za Institut.

To je najavljena blokada Agencije za sanaciju banaka Srbije zbog duga prema Jugobanci, koji je verifikovan presudom suda i koji u bruto iznosu iznosi gotovo devet miliona EUR.

