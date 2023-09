Milatović u Hrvatsku putovao privatnim letom jer Vladin avion nije bio operativan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović putovao je u zvaničnu posjetu Hrvatskoj avionom privatne kompanije Air Emeralds jer avion Vlade nije bio operativan u vrijeme posjete, kazali su iz Službe za informisanje predsjednika.

Iz Službe predsjednika su rekli da su im, prilikom planiranja zvanične posjete Milatovića Hrvatskoj 4. i 5. septembra, iz Generalnog sekretarijata Vlade aktom od 8. avgusta odgovorili da, zbog redovne godišnje obuke pilota Avio servisa, avion Vlade neće biti operativan u periodu od 3. do 9. septembra.

“Avio servis Vlade prikupio je stoga više ponuda privatnih kompanija od kojih je, u odnosu na cijenu, Air Emeralds izabrana kao najoptimalnija potrebama i agendi puta Predsjednika Crne Gore u Hrvatsku”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, komercijalne letove za potrebe predsjednika moguće je koristiti kada program posjete i agenda događaja to dozvoljava, što je Milatović već radio kada je išao u posjetu Briselu, a što u slučaju zvanične posjete Hrvatskoj nije bilo moguće.

Iz Službe za informisanje predsjednika su rekli da je avion u vlasništvu Generalnog sekretarijata Vlade na raspolaganju Predsjedniku Crne Gore, predsjedniku Skupštine i premijeru, kao i da njegovo korišćenje odobrava Generalni sekretar Vlade po pravu prvenstva u odnosu na datum podnošenja zahtjeva.

“Praksa korišćenja privatnih letova u situacijama kada državni nije u funkciji bila je uobičajena i tokom mandata ranijih Predsjednika pa je tako tokom prošle i ove godine bivši Predsjednik Crne Gore za tu namjenu utrošio više od pola miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ne želeći da nastavlja ranije prakse, Služba Predsjednika Crne Gore nastaviće da se zakonito i odgovorno odnosi prema novcu građana a u najboljem interesu države.

