Milatović sjutra predlaže kandidata za guvernera CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, saopštiće sjutra predlog kandidata za guvernera Centralne banke (CBCG).

Milatović će predlog izložiti na konferenciji za novinare u zgradi Predsjednika Crne Gore, u deset sati.

Milatović je nedavno najavio da će predložiti kandidata ili kandidatkinju koji svojim profesionalnim i akademskim referencama zaslužuje da bude guverner ili guvernerka CBCG.

Prema ranijim informacijama TV Vijesti, za funkciju guvernera CBCG kao kandidati se pominju aktuelna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irena Radović i bivši ministar finansija, Aleksandar Damjanović, ali je moguće da se pojavi i treći kandidat.

Godinama unazad, na čelu CBCG je Radoje Žugić.

