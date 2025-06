Milatović proglasio Zakon o potvrđivanju Sporazuma sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik, Jakov Milatović, je u skladu sa Ustavom potpisao ukaz o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su poslanici ponovo izglasali.

Milatović, kako je saopšteno iz njegove Knacelarije za odnose s javnošću, sa žaljenjem konstatuje da su, i pored toga što je vratio Zakon sa jasnom argumentacijom, poslanici vladajuće većine u Skupštini stavili interese građana u drugi plan kada su ponovo izglasali sporazum na sjednici održanoj 3. juna.

“Milatović smatra svojom dužnošću da još jednom istakne kako je predmetni sporazum, u obliku u kojem je usvojen, pravno i politički štetan po interese države”, navodi se u saopštenju.

Sporazum je, kako se precizira, u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Crne Gore i njenim zakonodavstvom. Njime se suspenduju ključni domaći propisi, uključujući one o javnim nabavkama, državnoj imovini i zaštiti konkurencije.

“Na ove probleme ukazali su brojni pravni stručnjaci, predstavnici civilnog sektora, međunarodne organizacije, kao i sama Evropska komisija”, dodaje se u saopštenju.

Ovakvim pristupom, kako je objašnjeno, obesmišljava se pravni okvir koji bi trebalo da garantuje zaštitu javnog interesa, transparentnost i ravnopravnost svih investitora na tržištu. Time se otvara prostor za netransparentne aranžmane koji mogu imati dugoročno negativne posljedice po državu.

Milatović je podsjetio da će za sve posljedice ovog sporazuma odgovornost snositi oni koji su glasali za njegovo usvajanje.

“Milatović, sa pozicije koju obavlja, nastaviće da dosljedno brani ustavni poredak, javni interes i pravo građana da odlučuju o strateškim pitanjima koja određuju budućnost Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS