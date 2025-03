Milatović predložio Stevana Gajevića za člana Fiskalnog savjeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, predložio je Stevana Gajevića za člana Fiskalnog savjeta Crne Gore, na osnovu člana Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Milatović je kazao da očekuje da će Fiskalni savjet, kao nezavisno savjetodavno tijelo, značajno doprinijeti jačanju kvaliteta fiskalne politike kroz ocjenu njenog kredibiliteta i fiskalne odgovornosti.

“Zakonom je predviđeno da Savjet, između ostalog, daje mišljenja o uticaju predloga budžeta i drugih propisa na stabilnost javnih finansija, analizira prijedlog Fiskalne strategije, kao i makroekonomske i fiskalne tokove”, navodi se u saopštenju Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika Crne Gore.

Gajević je rođen 1974. godine u Pljevljima. Magistar je ekonomije. Radno iskustvo sticao je u državnoj upravi kao i u bankarskom sektoru.

“Takođe, radio je kao ekonomski konsultant u brojnim privrednim društvima, a bio je i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, dodaje se u saopštenju.

Gajević je profesionalni sudski vještak, finansijski konsultant, ekspert za oblast poreza, nezavisni procjenitelj i specijalista za finansijsku istragu.

