Milatović predlaže Gajevića za člana Fiskalnog savjeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Jakov Milatović uputiće danas Skupštini predlog da član Fiskalnog savjeta bude Stevan Gajević, potvrđeno je portalu RTCG.

Osim predsjednika, pravo da predlaže člana ovog savjeta ima Vlada i Skupština, odnosno Odbor za ekonomiju.

Osnivanje Fiskalnog savjeta predviđeno je Fiskalnom strategijom za period od prošle do 2027. godine.

Radi se o nezavisnom savjetodavnom tijelu.

Savjet bi trebalo da redovno izvještava Skupštinu, unapređuje sistemske odredbe oko poštovanja fiskalnih pravila, kao i oko jačanja mjera za praćenje izvršenja fiskalne politike i upravljanja javnim finansijama.

