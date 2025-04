Milatović pozvao na krivičnu odgovornost zbog sporazuma sa UAE

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Sporazum potpisan između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o saradnji u oblasti turizma sporan je po više osnova, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i pozvao na političku i krivičnu odgovornost svih koji trenutno učestvuju u tome.

On je, govoreći o potpisanom sporazumu o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, kazao da ne zna kako smo došli do toga da razmatramo nešto što je u fundamentu nezakonito.

“Želim dodatno da ukažem čija je odgovornost, a to je ne samo premijera, nego svakog člana Vlade i poslanika u Skupštini koji budu glasali za ovakav sporazum. Ovdje se radi o ključnim državnim interesima, koji su trenutno jasno u formi nezakonitog posla”, rekao je Milatović odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja ESG Adria Samita u Tivtu.

On je rekao da očekuje jasno izjašnjenje EU kad je to u pitanju.

“Ako EU kaže da je ovo u skladu sa njenom pravnom tekovinom, dajte da potpišemo 20 ovakvih sporazuma”, naveo je Milatović.

On je pitao ko mimo zakona Crne Gore može da odlučuje o investitorim, a u ime naroda da abolira zakone, istovremeno se pozivajući na vladavinu prava.

“Ovo je klasična vladavina neprava koja je kobna za državne interese Crne Gore i svih naših građana. Pozivam na odgovornost u svakom smislu, političkom i krivičnom svih koji trenutno učestvuju u ovome”, rekao je Milatović.

On je dodao da projekta još jasnog i identifikovanog nema.

Milatović je objasnio zbog čega smatra da je sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina sporan ili može biti sporan.

“Prvo, kao takav on podrazumijeva ukidanje, odnosno aboliranje nekih važnih crnogorskih zakona. Načelno je protivan određenim članovima Ustava koji se tiču nediskiminacije i ekološke održivosti. On je u tom smislu je problematičan”, ocijenio je Milatović.

Prema njegovim riječima, sporazum je problematičan u kontekstu usaglašenosti sa sporazumom o stabilizaciji pridruživanja, koji je zaključen sa EU.

“To je osnovni ugovor koji Crna Gora ima sa svim zemljama članicama EU. On na neki način suštinski odstupa od ključnog prioriteta, a to je članstvo u EU”, dodao je Milatović.

On je naveo da je sporazum sporan i u kontekstu preuzimanja unaprijed neodređenih finansijskih obaveza od države.

“Iznenađen sam, čak mislim da određene saglasnosti koje su došle od djelova državne administracije su jako problematične. Sasvim sigurno, mogu biti dio krivičnih procesa, jer su neki ljudi iz naše državne administracije dali potpise na nešto što nije tako. I na taj način, ovdje mislim i na Ministarstvo evropskih poslova i Sekretarijat za zakonodavstvo. Otvara se krivična odgovornost nesavjesnog donošenja poslova”, saopštio je Milatović.

On je rekao da je odgovornost velika na poslanicima u Skupštini, jer se raspravlja o zakonitosti sporazuma.

