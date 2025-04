Milatović pozvan na Konferenciju o finansiranju za razvoj u Sevilji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvan je da učestvuje na Konferenciji o finansiranju za razvoj (FFD4), koja će biti održana od 30. juna do 2. jula u Sevilji.

Milatoviću je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, poziv uručen tokom prijema privremenog koordinatora UN sistema u Crnoj Gori Dijega Sorilje i otpravnika poslova Ambasade Španije u Podgorici, Horhea Urbiola Lopeza de Montenegra.

Milatović je zahvalio na pozivu i izrazio uvjerenje da će Konferencija rezultirati dogovorom učesnica o budućem modelu finansiranja za razvoj, koji će doprineti efikasnijoj implementaciji Agende za održivi razvoj 2030.

On je podsjetio je da je Crna Gora jedna od prvih država koja je uspostavila Fond za ubrzani razvoj, ocijenjujući da je to dobar mehanizam finansiranja ciljeva održivog razvoja.

Milatović je istakao da je važno da Crna Gora nastavi da bude snažno posvećena ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, koji su usko povezani sa pregovaračkim procesom Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

On je poručio da će ispunjavanje obaveza u oblasti implementacije ciljeva održivog razvoja dodatno doprinijeti ostvarivanju evropske agende Crne Gore.

