Milatović: Poslanici u parlamentu da ne glasaju u suprotnosti sa državnim interesom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović apelovao je na poslanike da, povodom Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ne glasaju u suprotnosti sa državnim interesom.

On je pozvao poslanike da pročitaju argumentaciju zbog koje je vratio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Crne Gore i UAE na ponovno odlučivanje, poručivši da on nije u skladu sa državnim interesima Crne Gore.

“Ne možete to jednostavnije reći od toga. I upravo pozivam sve poslanike koje su birali građani da brane državni interes, da ne rade nešto što je u suprotnosti sa državnim interesom. Sve sam vrlo lijepo argumentovao, rekao sam stvari koje su važne i nadam se da su ih poslanici pročitali”, kazao je Milatović, odgovarajući na pitanja novinara nakon MICEB konferencije u Budvi.

On je, kako je saopšteno iz njegove Knacelarije za odnose s javnošću, podsjetio i na jasno mišljenje Evropske komisije da implementacija ovakvog sporazuma može ugroziti naš evropski put.

“I kroz taj kanal, kroz tu vrstu uticaja, mislim da je to dodatno narušavanje našeg državnog interesa, a to je pristupanje Evropskoj uniji. U odnosu na sve što sam vidio da se dešava na našoj političkoj sceni, pitam se da li uopšte argumentovani apeli više imaju smisla i da li mi imamo poslanike i političke aktere koji žele da čuju argumentovane i smislene apele”, rekao je Milatović.

On je naveo da se vidi da su i kredibilne organizacije iz civilnog sektora takođe uradile isto što i Evropska komisija i građani.

“Na kraju građani će suditi i o svima nama i o našim djelima”, dodao je Milatović.

On je istakao i da razmišlja o podnošenju inicijative Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti ovog zakona.

“To bi svakako bio još jedan institucionalni korak koji se može preduzeti. Ali opet ponavljam, jasno je rečeno, u srijedu i od vrlo uticajne međunarodne organizacije kao što je Transparency International, da ovaj sporazum ugrožava i evropski put, da otvara brojna pitanja u domenu zloupotrebe javnih resursa, potencijalno korupcije i netransparentnosti”, rekao je Milatović.

On je pitao šta više treba neko da kaže da bi poslanici u Skupštini odustali od nečega što je suprotno državnim interesima.

