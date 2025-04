Milatović: Poslanici da budu odgovorni prema državnim interesima

Varšava, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je poslanike da, prilikom ponovnog odlučivanja o Sporazumu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, budu odgovorni prema državnim interesima Crne Gore.

“Pozivam sve poslanike da detaljno pročitaju argumentaciju koju sam pružio na četiri strane, obrazlažući zbog čega sam vratio zakon Skupštini. Želim da pošaljem jasnu poruku – bolje se vratiti sa pogrešnog puta, nego ići do kraja istim tim putem”, kazao je Milatović agenciji MINA Business nakon plenarne sesije Samita Inicijative tri mora, koji se održava u Varšavi.

On je pozvao poslanike da budu razumni i odgovorni, prije svega prema državnim interesima Crne Gore.

Kako je poručio, punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) prioritet je broj jedan crnogorske vanjske politike.

Milatović je istakao da zbog toga kompletna društvena energija i kompletan reformski fokus moraju da budu usmjereni upravo u tom pravcu.

“Bilo šta što nas skreće sa tog puta nije u skladu sa našim državnim interesima, uključujući moguće i Sporazum sa UAE o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, u ovoj formi”, kazao je Milatović.

On je rekao da je, između ostalog i zbog toga, zakon vratio Skupštini Crne Gore na ponovno glasanje i dodao da je dao vrlo jasne razloge za takvu odluku.

Milatović je podsjetio da je danas razgovarao sa ministrom vanjskih poslova UAE, šeikom Abdulahom bin Zajed Al Nahjanom, navodeći da su imali vrlo prijateljski i otvoren razgovor.

“Poslao sam važnu poruku UAE da je Crna Gora prijateljska zemlja, da smo otvoreni za investicije, da posmatramo investicije iz Emirata na jedan veoma važan način, ali da sve mora biti u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore”, naveo je Milatović.

On je dodao da misli da je ta poruka jasno prihvaćena.

Milatović je rekao da su odlučili da nastave razgovor i da je ministra pozvao da posjeti Crnu Goru.

“Moramo, prije svega, biti odgovorni prema državnim interesima Crne Gore, prema pravnom poretku Crne Gore i prema Ustavu Crne Gore”, istakao je Milatović.

Milatović je u obrazloženju svoje odluke ukazao na visok nivo netransparentnosti prilikom donošenja zakona, ali i na opasnost da evropski put Crne Gore bude ugrožen zbog odstupanja od prihvaćenih pravila tržišne ekonomije.

On je, odgovarajući na pitanje smatra li da sporazum, u ovakvom obliku kakav jeste, može da ugrozi evropske put države, rekao da misli da su upravo to bile poruke od brojnih visokih zvaničnika sa evropske strane.

“Čuli ste stavove brojnih parlamentaraca u Evropskom parlamentu, koji imaju važnu ulogu kada je u pitanju i naš evropski put”, naveo je Milatović.

On je istakao da je današnje pristupanje Crne Gore kao pridružene članice Inicijative Tri mora korak naprijed i ka punopravnom članstvu države u EU.

Kako je naglasio Milatović, vrlo je važno biti dio ovakvih inicijativa.

“Ovo su vrlo važne regionalne inicijative, koje okupljaju zemlje iz šire regije u dijelu saradnje koja se tiče infrastrukture, digitalne ekonomije, energetike. Mislim da smo danas još jednom poslali vrlo važnu poruku posvećenosti onome što je naš evropski put”, rekao je Milatović.

