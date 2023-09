Milatović: Plantaže pokazuju da Crna Gora može da uradi velike stvari

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bogata istorija kompanije “Plantaže 13. jul” pokazuje da zajedničkim radom, društvenom odgovornošću i stavljanjem nacionalnog interesa ispred svih drugih, Crna Gora može da uradi velike stvari,, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je, na svečanosti povodom obilježavanja 60 godina rada kompanije “Plantaže 13. jul”, naveo da osnivanje “Agrokombinata 13. jul” prije tačno 60 godina, iz kojeg su nastale današnje Plantaže, ima snažno uporište u vinskoj tradiciji ovog prostora.

“Zasigurno jedan od najvećih poljoprivrednih poduhvata tog vremena pretvorio je besplodno i bezvodno Ćemovsko polje u jednu od najvećih vinskih oaza u ovom dijelu svijeta, koja danas nosi laskavu titulu najvećeg vinograda u Evropi”, rekao je Milatović.

On je naveo da je u proteklih šest decenija kompanija „13. jul – Plantaže“ za kvalitet svojih proizvoda osvojila preko hiljadu domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, a 1991. godine grupa eksperata relevantnog italijanskog magazina “Il Mondo” svrstala je vino Vranac među najbolja crvena vina Evrope.

“Značaj Plantaža je veliki. Bogata istorija te kompanije nas uči da zajedničkim radom, odricanjem, društvenom odgovornošću i, što je najvažnije, stavljanjem nacionalnog interesa ispred svih drugih, Crna Gora, uprkos svim ograničenjima, može da uradi velike stvari – pa i da u oblasti koja spaja nauku, poljoprivredu i stil života, i u kojoj se i vjekovima takmiče zemlje slavne istorije, bude prva u Evropi”, rekao je Milatović.

On je, obraćajući se okupljenima, poželio da ih taj jubilej okupi i učini ponosnima što danas mogu da se dive tom vinogradu koji je preživio krize, međunarodne sankcije i pokušaje privatizacije.

“Isto tako dok mu se divimo, moramo da se obavežemo da će nam iskra prkosa, koju je sjeme našeg vranca zapalilo u ovom surovom kršu i učinilo ga plemenitim, biti nauk da sva naša ograničenja, sve naše strahove i sve naše podjele sjemenom mudrosti prevaziđemo”, kazao je Milatović.

