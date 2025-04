Milatović pisao Kos

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović uputio je pismo evropskoj komesarki za proširenje, Marti Kos u kojem traži zvanično mišljenje o usklađenosti sporazuma, potpisanog između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), sa pravnom tekovinom EU, saznaju Vijesti iz diplomatskih izvora.

Izvor Vijesti je objasnio da je Milatović uputio pismo u vezi Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina prošlog petka o kome bi poslanici trebalo da se izjasne ove sedmice. Uz ovaj, poslanici treba da se izjasne i o Sporazumu o ekonomskoj saradnji između dvije države.

“Milatović je u pismu naveo da je pomenuti Sporazum sa UAE Vlada uputila Skupštini sa ciljem njegovog usvajanja u formi lex specialis. Po okončanju zakonodavne procedure u Skupštini, usvojeni zakon, koji predstavlja Sporazum sa UAE, biće upućen predsjedniku Crne Gore, gdje će morati da odluči da li da ga potpiše ili ne. U donošenju te odluke, kako je naveo, mora biti apsolutno siguran da je Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom EU i dugoročnom vizijom razvoja Crne Gore kao buduće članice EU”, naveo je izvor Vijesti.

Milatović je u pismu Kos upoznao da se diskusija u Skupštini očekuje ove sedmice, s obzirom na to da je Vlada zatražila hitno parlamentarno razmatranje i usvajanje zakona i da bi zbog toga, kako kaže izvor Vijesti, mišljenje EK o ovom pitanju bilo od ključne važnosti za diskusiju u Skupštini, kao i za njegovu odluku kada mu zakon bude dostavljen na potpis.

Milatović je Kos ukazao da, s obzirom na cilj članstva Crne Gore u EU, značajne nedoumice proističu iz neusklađenosti ključnih odredbi ovih sporazuma sa SSP-om.

“Na primjer, član 3a Sporazuma navodi izuzeće iz zakona koji regulišu javne nabavke, čime se omogućava privatnom investitoru iz UAE da direktno dobije pristup dijelu državne zemlje u Crnoj Gori bez prethodnih procedura javne nabavke. Prema članu 3c Sporazuma sa UAE, Vlada preuzima obavezu da izvrši sve javne infrastrukturne radove potrebne za investiciju privatnog investitora. S druge strane, prema SSP-u, svaka državna pomoć koja narušava tržišnu konkurenciju davanjem prednosti određenom učesniku je zabranjena. Takođe, Crna Gora je u obavezi da obezbijedi nediskriminatorske uslove za domaće kompanije i one iz EU u procedurama koje se tiču dodjele ugovora. To postavlja pitanje da li je Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Crne Gore i UAE usklađen sa zakonodavstvom EU”, navedeno je u pismu.

Milatović se, kako je kazao, izvor Vijesti, slaže da ova dva sporazuma sa UAE mogu imati niz pozitivnih aspekata za razvoj crnogorske ekonomije, a različita tumačenja njihovih pravnih i institucionalnih efekata su se pojavila u Crnoj Gori – posebno kada je riječ o njihovoj usklađenosti sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama Crne Gore, uključujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS