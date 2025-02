Milatović: Pad prihoda od turizma crveni alarm

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad prihoda od turizma u prošloj godini je crveni alarm za našu ekonomiju, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je kazao da je o tome već govorio u novembru prošle godine kada smo imali podatke za prva tri kvartala.

„Ovo je prvi put od obnove nezavisnosti Crne Gore, izuzev pandemijske 2020. godine, da se prihodi od turizma smanjuju u poređenju sa prethodnom godinom“, naveo je Milatović na nalogu na društvenoj mreži X.

On je rekao da turistički sektor u ovu godinu ulazi sa dodatnim opterećenjem u vidu povećanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) sa sedam na 15 odsto, što može dodatno oslabiti našu međunarodnu konkurentnost.

„Imajući u vidu značaj sektora turizma za cjelokupnu ekonomsku aktivnost u zemlji pozivam Vladu da predstavi javnosti plan mjera koje preduzima u cilju oporavka ovog sektora“, kazao je Milatović.

On je ocijenio da je ovo sada jedno od najvažnijih pitanja za stabilnost naše ekonomije i javnih finansija.

