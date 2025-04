Milatović na Samitu Inicijative Tri mora u Varšavi

Varšava, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik države Jakov Milatović učestvovaće danas na Samitu Inicijative Tri mora, na kojem će Crna Gora dobiti status pridružene članice Inicijative.

Na poziv predsjednika Poljske Andžeja Dude, koji je ujedno i domaćin Samita, Milatović će zajedno sa liderima iz Evrope prisustvovati plenarnoj sjednici i radnoj večeri.

Na predlog Milatovića, očekuje se da Crna Gora na Samitu dobije status pridružene članice, što bi se promijenilo u punopravni status nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

Taj predlog je Milatović uputio tokom prošlogodišnjeg Samita u Litvaniji, kada je Crna Gora prisustvovala prvi put sastanku u okviru te Inicijative.

Milatović je ranije kazao da je uključivanje u Inicijativu Tri mora veliki diplomatski uspjeh za Crnu Goru.

„Ova inicijativa je važna u kontekstu regionalne povezanosti u oblastima energetike, infrastrukture i digitalne ekonomije i na ovaj način pridružujemo se jednoj važnoj regionalnoj platformi, kao još jedan korak naprijed ka našem punopravnom članstvu u EU“, poručio je Milatović.

Milatović na desetom Samitu Inicijative Tri mora, koji se održava u Varšavi, učestvuje na poziv predsjednika Poljske Andžeja Dude.

Inicijativa Tri mora okuplja 13 zemalja članica EU iz centralne i istočne Evrope, koje se u geografskom smislu nalaze između Baltičkog, Crnog i Jadranskog mora, i uživa podršku najznačajnijih globalnih aktera, među kojima su Evropska komisija, Sjedinjene Američke Države, Njemačka i Japan.

Fokus Inicijative je jačanje infrastrukturne, energetske i digitalne povezanosti regiona.

