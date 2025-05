Milatović: Mladi preduzetnici pokretačka snaga crnogorske ekonomije

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Preduzetništvo mladih nije rezervna opcija, već pokretačka snaga savremene crnogorske ekonomije, poručio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, na prvoj nacionalnoj konferenciji mladih preduzetnika Business Beat 2025.

„U vremenu u kojem mladi traže mjesto u društvu, bitno je imati u vidu da preduzetništvo nije plan B. To je jedna od maksima na kojoj sam insistirao i kao ministar ekonomskog razvoja, između ostalog, zadužen i za preduzetništvo. Tada su nastale neke оd značajnijih inicijativa na koje sam posebno ponosan, poput ideje za otvaranje biznis info centara u Tivtu, Kolašinu, Žabljaku i Danilovgradu“, rekao je Milatović na konferenciji koju je organizovao Biznis info centar Tivat u saradnji sa Unijom mladih preduzetnika.

On je obajsnio da ti centri imaju za cilj da budu podrška razvoju malog biznisa tako što će pružiti informacije, promociju programa i projekata, kao i savjetodavne usluge, posebno početnicima.

Milatović je saopštio i da mu je veliko zadovoljstvo što prisustvuje konferenciji koja na najbolji način spaja mladost, ideju i inicijativu.

“Posebno me raduje što smo se okupili u Tivtu, jednom od najdinamičnijih gradova u Crnoj Gori, koji pokazuje ozbiljnu posvećenost razvoju lokalnog preduzetništva, posebno kada je u pitanju razvijanje preduzetničke infrastrukture“, naveo je Milatović.

On smatra da činjenica da je Tivat, prema podacima Monstata, na četvrtom mjestu po broju aktivnih preduzeća, govori u prilog tome koliko se ta opština trudi da bude pouzdan partner privredi i omogući adekvatne uslove za uspješno poslovanje.

Milatović je saopštio da je konferencija važna platformu za razmjenu ideja, iskustava i osnaživanje preduzetničkog duha.

“U vremenu ekonomskih izazova i brzih promjena, preduzetništvo mladih nije samo poželjan, već i neophodan pravac razvoja“, poručio je Milatović.

On je podsjetio da se kao ministar ekonomskog razvoja zalagao za razvoj adekvatnog zakonodavnog, strateškog, institucionalnog i programskog okvira koji mladima pruža stvarne šanse.

“Subvencionisanje troškova za pokretanje biznisa, grantovi za inovativne projekte početnicima u biznisu, vaučeri za nabavku opreme i programi mentorstva i stručnog usavršavanja su samo neki od podsticaja koje smo razvijali i koji su se odlično dopunjavali sa podrškom koja je postojala na lokalnom nivou. Zato me posebno raduje što se sa dobrim praksama kombinovanja finansijske sa nefinansijskom podrškom nastavilo i što se rezultati vide“, rekao je Milatović.

On je dodao i da je uspostavljanja Kreditno-garantnog fonda važno, jer je to ključna institucionalna podrška novoj generaciji biznisa u Crnoj Gori.

“Jedna od najvećih prepreka sa kojom se suočavaju mladi preduzetnici jeste pristup finansijama. Mnogi imaju ideju, energiju i plan, ali nemaju imovinu kojom bi garantovali za kredit i uvjerili banke da u njih vrijedi investirati. Upravo zato, inicijativa za osnivanje Kreditno-garantnog fonda potekla je iz mog kabineta dok sam bio ministar, u jednom vrlo specifičnom i teškom momentu za našu privredu, u vrijeme pandemije koronavirusa“, naveo je Milatović.

On je saopštio da je taj Vladin resor, kao kreatori ekonomske politike, želio da kreira instituciju koja će osnažiti privredu, posebno njene ranjive segmente.

„Naš cilj je bio jasan: da stvorimo mehanizam koji će konkretno, efikasno i trajno podržati one koji imaju ideju, ali ne i sredstva da je pretoče u biznis”, rekao je Milatović.

On je kazao da fond nije zamišljen kao još jedan birokratski korak, već kao živa, operativna podrška, prije svega, mladim preduzetnicima.

“Njegova svrha je da garantuje za dio sredstava iz kredita kod poslovnih banaka, čime se direktno smanjuje finansijski rizik za banke, a otvara prostor za veću podršku mladima. To znači: više šansi, manje odbijanja. Kreditno-garantni fond je i poruka povjerenja. Poruka da država ne očekuje da sve imate odmah, već je spremna da bude vaš oslonac u najvažnijoj fazi, onoj inicijalnoj. To je poruka da država vjeruje u vas dovoljno, da rizik djelimično preuzme na sebe“, poručio je Milatović.

On je dodao da je kao začetnik te ideje ponosan to se ona razvija u konkretan instrument javne politike.

„Zato pohvaljujem napore Vlade da pripremljeni zakonski tekst ponovo stavi u proceduru i nadam se njegovom brzom usvajanju i realnoj primjeni”, kazao je Milatović.

On je poručio i da mladi preduzetnici ne smiju biti sami u borbi sa birokratijom i nejednakostima.

“Iako ideje i zalaganje mladih preduzetnika neosporno postoje, njihov put od vizije do održivog biznisa često je otežan brojnim izazovima. O tim izazovima ne govorimo dovoljno glasno, da je svakodnevno političko prepucavanje važnije od realnih stvari za naše mlade ljude“, saopštio je Milatović.

On je naveo da je prvi problem komplikovana administracija.

„Mnogi preduzetnici se suočavaju sa zbunjujućim procedurama pri registraciji firmi, dobijanju dozvola i vođenju knjigovodstva, što ih često obeshrabri već na samom početku“, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, drugi izazov je nedostatak adekvatne edukacije i praktičnih znanja.

„Formalno obrazovanje još ne prati dovoljno dinamiku tržišta, pa mladi ulaze u preduzetništvo sa idejom, ali bez praktičnih alata za izradu biznis plana, upravljanje finansijama ili razumijevanje pravnih aspekata poslovanja“, objasnio je Milatović.

On je kazao da se treći izazov odnosi se na nedovoljno razvijenu mrežu podrške, posebno u manjim sredinama.

„Mnogi nemaju pristup mentorima, inkubatorima, zajednicama preduzetnika, niti lokalnim fondovima koji bi ih podržali u prvim godinama poslovanja”, rekao je Milatović.

Zato je, prema njegovim riječima, izuzetno važno da lokalne samouprave i državne institucije aktivno rade na izgradnji poduzetničke infrastrukture, odnosno mreže podrške koja je mladoj osobi dostupna, razumljiva i orijentisana na rješenja.

“U tom smislu, ističem da su opština Tivat, Unija mladih preduzetnika i Biznis info centar Tivat dobri primjeri kako se lokalna uprava može pozicionirati kao pravi saveznik mladih u biznisu. Kroz edukaciju, savjetovanje, promociju i umrežavanje, ne samo da rješavate konkretne probleme, već stvarate atmosferu povjerenja, što je za mladog preduzetnika često presudno. Vi ne tražite sigurnost – vi je gradite. Vi ne čekate prilike – vi ih stvarate. Naš zadatak je da budemo uz vas – sistemski, konkretno i trajno“, poručio je Milatović.

On je dodao da je njegova dužnost, ali i zadovoljstvo, da svaku inicijativu koja je konstruktivna i dolazi iz ove oblasti – prati, podrži i unaprijedi koliko je to u njegovoj moći.

