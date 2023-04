Milatović i Abazović na Western Balkans ESG samitu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Dritan Abazović prisustvovaće Western Balkans ESG samitu, koji će se od 26. do 28. aprila održati u Porto Montenegru.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, samit će okupiti zvaničnike država Zapadnog Balkana, predstavnike brojnih evropskih institucija, vodeće svjetske biznis lidere iz privatnog sektora, kao i brojne prepoznate stručnjake u oblastima ESG standarda, inovacija i održivog razvoja.

Dodaje se da će Western Balkans ESG samit 27. aprila zvanično otvoriti Milatović.

“I dati poseban naglasak razvoju regiona i država Zapadnog Balkana u oblasti zelene tranzicije, inovacija, održivog razvoja i odgovornog korporativnog upravljanja, kao i bržeg ekonomskog rasta Crne Gore i regionalne ekonomske saradnje na putu evropskih integracija”, kaže se u saopštenju.

Posljednjeg dana samita, 28. aprila, kako se navodi, učesnicima će se obratiti Abazović koji će se osvrnuti na ostvarene ekonomske rezultate i značaj snažnije privredne saradnje država Zapadnog Balkana u kontekstu poštovanja standarda održivog poslovanja i procesa zelene tranzicije.

Iz Vlade su rekli da će ESG samit okupiti preko 400 uglednih zvanica predstavnika vlada i međunarodnih institucija, te lidera poslovnih zajednica regiona i svijeta.

Izvršna direktorica Sustineri Partners, jednog od organizatora samita, Biljana Braithwaite, rekla je da će samit pružiti platformu za konstruktivni dijalog o zelenoj tranziciji regiona, prilikama za privlačenje investicija, kroz primjenu ESG standarda i razvoj zelenih inovacija i tehnologija.

“Posebno nam je drago i čast što na ovom regionalnom putu razvoja imamo podršku Vlade Crne Gore, te smo stoga izuzetno ponosni što će skupu prisustvovati gospodin Milatović i gospodin Abazović”, navela je Partners.

Kako se navodi, ESG Samit Zapadnog Balkana, posvećen temama životne sredine, održivom razvoju i odgovornom upravljanju, organizuju konsultantska kompanija Sustineri Partners i Porto Montenegro, pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore, a uz regionalnu medijsku podršku Bloomberg Adria.

Sve informacije o Western Balkans ESG Samitu dostupne su na zvaničnoj web platformi događaja https://www.esgwesternbalkans.com.

