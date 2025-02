Milatović: Crna Gora je zemlja vina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska vina su važan nacionalni brend, ocijenio je predsjednik države, Jakov Milatović, i dodao da Crna Gora mora učiniti sve da podrži vinsku industriju.

„Ustanovljenje dana koji slavi našu autohtonu lozu kratošija važan je korak u promociji crnogorskog vinogradarstva i očuvanja nacionalnog identiteta, kroz jedan od najvažnijih simbola vinske istorije i kulture Crne Gore”, poručio je Milatović.

On je danas primio predstavnike Reda vinskih vitezova Crne Gore (OEVE- Legatura Crna Gora) povodom ustanovljenja Dana kratošije, autohtone sorte vinove loze koja se u Crnoj Gori gaji vjekovima.

Predstavnici Legature ocijenili su da komparativna prednost Crne Goe leži upravo u proizvodnji vina, koju vide kao ozbiljnu šansu da se država, imajući u vidu značaj autohtonih sorti vinove loze, pozicionira kao zemlja porijekla i kvalitetna destinacija na svjetskoj vinskoj mapi.

Oni su istakli su da se malo koja zemlja može pohvaliti tako dugom tradicijom proizvodnje vina.

Sagovornici su Milatovića upoznali sa tim da su naučna istraživanja potvrdila da je kratošija na neki način roditelj vranca, pa bi se na ovaj način opet stavila u fokus i činjenica da je Crna Gora i zemlja porijekla samog vranca.

Dan kratošije biće ustanovljen, kako je planirano, usvajanjem istoimene deklaracije pod pokroviteljstvom predsjednika države.

Ova sorta se smatra jednim od predaka čuvene sorte zinfandel u Kaliforniji i primitivo u Italiji.

Sastanku sa Milatovićem prisustvovali su predstavnici Reda vinskih vitezova Crne Gore Vesna Maraš, Goran Radević i Dragutin Kontić.

