Milatović: Crna Gora da postane sinonim za zemlju vina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik države Jakov Milatović najavio je da će crnogorskom parlamentu uputiti inicijativu za usvajanje Deklaracije o proglašenju Crne Gore „zemljom vina“.

On je, na svečanosti povodom Međunarodnog dana kratošije, kazao da mu je zadovoljstvo što je imao priliku da otvori prvu svečanost kojom se obilježava dan posvećen najstarijoj autohtonoj sorti vinove loze koja odslikava bogatu enološku, istorijsku i kulturnu tradiciju Crne Gore.

Milatović je ukazao na rezultate naučnih istraživanja koja su potvrdila da je Crna Gora kolijevka kratošije.

„Ova sorta je simbol našeg podneblja, kulture, tradicije i običaja, ali i truda generacija koje su je njegovale i sačuvale do danas. Obnavljajući i čuvajući kratošiju, istovremeno čuvamo autentičnost Crne Gore i gradimo temelje za dalji razvoj crnogorske vinske scene“, naveo je Milatović.

On je podsjetio na važan korak u afirmaciji te sorte, nedavno potpisivanje Deklaracije o proglašenju Međunarodnog dana kratošije, zajedno sa Evropskim redom vinskih vitezova – Legatura Crna Gora, predstavnicima Vlade, kompanijom 13. jul Plantaže, Privrednom komorom Crne Gore, udruženjima crnogorskih somelijera i vinogradara i vinara.

Time su, kako je rekao, poslali jasnu poruku – da Crna Gora ima potencijal i ambiciju da se pozicionira kao prepoznatljiva destinacija na regionalnoj, evropskoj i globalnoj vinskoj mapi.

„Želim da posebno zahvalim svim potpisnicima pomenute Deklaracije, ali i svim vinarima, proizvođačima, stručnjacima i entuzijastima koji su posvećeni našoj zajedničkoj misiji – da Crna Gora postane sinonim za zemlju vina“, kazao je Milatović.

On je najavio da će crnogorskom parlamentu uputiti inicijativu za usvajanje Deklaracije o proglašenju Crne Gore „zemljom vina“.

„Na taj način želimo da, na simboličan način, potvrdimo naš državni i duhovni odnos prema očuvanju i razvoju vinarske tradicije, u ime onih koji su tu tradiciju gradili, i u ime onih kojima je ostavljamo u nasljeđe“, rekao je Milatović.

On je naglasio da Crna Gora ima izvanredne klimatske uslove, raznovrsna tla od Crmnice do Zagarača, od Bjelopavlića do Ćemovskog polja, kao i istoriju vinogradarstva i vinarstva dugu vijekovima.

„Naš potencijal u ovoj oblasti još uvijek nije iskorišćen do kraja. Zato nam je potrebna državna, privredna i društvena sinergija da unaprijedimo kvalitet, zaštitimo autohtone sorte, podržimo proizvođače, povećamo izvoz crnogorskih vina na međunarodnim tržištima i razvijemo vinski turizam“, kazao je Muilatović.

Međunarodni dan kratošije održava se pod pokroviteljstvom predsjednika države, u organizaciji Evropskog reda vinskih vitezova OEVE – Legatura Crna Gora, u saradnji sa kompanijom 13. jul Plantaže i Biotehničlim fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS