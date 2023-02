Milačić: Zaštititi imovinu u Miločerskom parku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka nekadašnje vlade Mila Đukanovića da izda nekretnine na Svetom Stefanu i Miločeru kompaniji Adriatic Properties 2005. godine može dovesti do toga da država izgubi izuzetno vrijednu imovinu u Miločerskom parku, saopšteno je iz Prave Crne Gore.

Predsjednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, kazao je da je Đukanović napravio ogromnu štetu crnogorskoj turističkoj privredi davanjem u zakup hotelskih kompleksa Sveti Stefan i Miločer kompaniji Adriatic Properties.

“Davanje u zakup hotela Kraljičina plaža u vlasništvu Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Miločer Adriatic Properties-u je donijelo mnogo više štete nego koristi državi Crnoj Gori. Stari hotel je srušen, a novi je u izgradnji zbog čega nema prihoda od tog hotela godinama, već samo troškovi koje država mora da plati da ne bi izgubila tu izuzetno vrijednu imovinu”, rekao je Milačić.

On je naveo da je Đukanović dozvolio vlasniku Adriatic Properties-a, Petrosu Statisu, da sruši stari hotel Kraljičina plaža i da preko njegove Univerzal kapital banke stavi hipoteku na izuzetno vrijednu imovinu u Miločerskom parku.

“Na taj način je prekršen ugovor o zakupu tog lokaliteta, jer je ugovorom zabranjeno stavljanje hipoteke na tu imovinu. Ukoliko državno hotelsko-turističko preduzeće Miločer ne vrati dug prema ovoj banci, ona može da naplati hipoteku i postane vlasnik te imovine”, rekao je Milačić.

Građani Crne Gore, kako je dodao, i dalje plaćaju dugove koje je državi napravio Đukanović, koji se obogatio na osnovu saradnje sa kontroverznim biznismenima kao što je Petros Statis.

“Hotelski kompleksi Sveti Stefan i Miločer su zatvoreni već dvije godine zbog pokretanja arbitražnog postupka koji protiv Crne Gore u Londonu vodi Statis. Ne čudi što Statis naziva Đukanovića prijateljem, jer mu je omogućio da raspolaže imovinom na najboljim lokacijama u Budvi na štetu građana Crne Gore i da izvlači novac na račun građana Crne Gore”, ocijenio je Milačić.

Država, kako je zaključio, mora zaštititi izuzetno vrijednu imovinu u Miločerskom parku i raskinuti sve ugovore sa Statisom, da ne bi dalje posljedice trpjela naša turistička privreda i građani Crne Gore.

