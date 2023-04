Mikavica novi predsjednik Unije poslodavaca, Šćekić na čelu Skupštine UPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je na godišnjoj sjednici Skupštine, jednoglasnom odlukom delegata, izabrala Slobodana Mikavicu za novog predsjednika UPCG-a, a Slavišu Šćekića za novog predsjednika Skupštine UPCG-a.

Iz UPCG-a su na Fejsbuku /Facebook/ kazali da je Mikavica izvršni direktor i suosnivač kompanije ELKO TIM, a Šćekić izvršni direktor i osnivač škole stranih jezika i prevodilačkog biroa DOUBLE L.

“Do izbora na nove funkcije, obojica su vršili dužnost potpredsjednika UPCG i bili članovi Izvršnog i Upravnog odbora UPCG”, rekli su iz Unije poslodavaca.

Oni su kazali da je mandat dosadašnjeg predsjednika UPCG-a Predraga Mitrovića prestao na njegov zahtjev, usljed stupanja na dužnost otpravnika poslova u Ambasadi Crne Gore u Srbiji.

Kako su dodali, dosadašnjem predsjedniku Skupštine UPCG-a Nebojši Popoviću istekao je četvorogodišnji mandat na toj funkciji.

