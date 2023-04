Mihajlović: Na pragu dogovora da se nedjeljom radi tokom ljetnje i zimske sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata (USSCG), Ivana Mihajlović, kazala je da su na pragu dogovora o ukidanju neradne nedjelje tokom ljetnje i zimske turističke sezone.

“Mogu reći da smo, poslije višegodišnjih pregovora, na pragu dogovora, odnosno da smo na nivou Socijalnog savjeta postigli kompromis kako bi na najbezbolniji način, a uvažavajući karakter Crne Gore kao turističke destinacije i potrebu za daljim punjenjem budžeta, mogli da samo privremeno izmijenimo Zakon o unutrašnjoj trgovini, odnosno da uvođenjem novog člana, koji bi bio izuzetak za zimsku i ljetnju turističku sezonu, ove i naredne godine, probamo testni period kako bi to izgledalo ukoliko u samo ograničenom vremenskom trajanju omogućimo rad nedeljom za vrijeme turističke sezone”, kazala je Mihajlović u Bojama jutra na Televiziji Vijesti.

Ona je rekla da bi mogli da rade u samo jednom objektu na nivou opštine i da bi za zaposlenog koji obavlja rad nedjeljom trebalo omogućiti da prva naredna subota bude slobodna, prenosi portal Vijesti.

Generalni rizik je, kako je navela, da poslodavac ispoštuje bilo koje pravo iz Zakona o radu.

“Imamo dobar dio poslodavaca koji su društveno odgovorni, ali i velik broj njih koji pokušavaju da izbjegnu poštovanje Zakona o radu i poštovanje prava radnika na ograničeno radno vrijeme”, istakla je Mihajlović.

Ona je naglasila da USSCG smatra da nedjelja mora biti slobodan dan za sve zaposlene, ukoliko priroda posla zahtijeva neprekidni rad, ističući da Zakon o radu garantuje takvo pravo, ali da to insitucije sistema nijesu uspjele da zaštite.

