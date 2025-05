Mihajlović: Još nema dostojanstvenih uslova rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stepen dostojanstvenih uslova rada za sve građane još nije dostignut, saopštila je predstavnica Unije slobodnih sindikata (USSCG), Ivana Mihajlović.

Ona je u Jutarnjem programu TVCG kazala da, uprkos svim naporima da zaštite prava radnika, praksa pokazuje drugo.

“Ono što nas jako zabrinjava jeste to što ne možemo da kažemo ni ovog 1. maja da smo suzbili antisindikalnu diskriminaciju, tu mogućnost i strah ljudi od sindikata, jer nas značajan broj poslodavaca u Crnoj Gori smatra za neprijatelje, a ne partnere koji treba da grade socijalni mir”, rekla je Mihajlović, prenosi portal RTCG.

Ona je čestitala Međunarodni praznik rada svim radnicama i radnicima u Crnoj Gori.

“USSCG je ove godine 1. maj proslavila u drugačijoj formi nego uobičajeno, pa smo u srijedu prvi put imali Prvomajsku sindikalnu akademiju, kojom smo željeli da odamo počast ovom prazniku na jedan drugačiji način. Taj način je doprinio da se čuju veoma važne poruke od onih koje USSCG želi da poruči svim donosiocima odluka, poslodavcima, ali i radnicima i radnicama”, navela je Mihajlović.

Kako je rekla, bio im je cilj da odaju počast svima onima koji su se još prije 140 godina izborili za sva ona prava koja danas baštinimo i uživamo.

Mihajlović je naglasila da su se čule važne poruke i od predsjednika države Jakova Milatovića i predsjednika USSCG Srđe Kekovića.

Prvi put su dodijelili i Prvomajske sindikalne nagrade za najistaknutijeg sindikalnog aktivistu i najistaknutiju sindikalnu organizaciju, koji su dali pečat unapređenju radničkih prava.

“Na čelu sindikata su ljudi koji žele da istraju u borbi, ali poruka svakog sindikata svim radnicima u Crnoj Gori jeste da jedna ili dvije osobe ne mogu da nose borbu. Snaga sindikata je u jedinstvu, brojnosti i masovnosti pokreta, jer je to jedini način odbrane sada već agresivnog neoliberalnog kapitalizma kojim smo okruženi. Nebitno kom sindikatu pripadaju, ali je važno da su organizovani i ujedinjeni”, zaključila je Mihajlović.

