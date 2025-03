MF: Suficit stvaramo i ne „friziramo” podatke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suficit budžeta koji je ostvaren u januaru je stvaran, saopštili su iz Ministarstva finansija i dodali da se ne radi o „friziranju podataka“.

„Usljed tendeciozno i netačno interpretiranih zvaničnih, blagovremeno objavljenih podataka u Ministarstva finansija, u dijelu javnosti, apelujemo na sve poslenike javne riječi da zvanične izvještaje prezentuju objektivno“, rekli su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je država Crna Gora ostvarila suficit od dva miliona EUR u januaru ove godine, što je potvrđeno zvaničnim podacima.

„Suficit je stvaran, a tokom januara ove godine ostvarena je 14,1 milion EUR veća potrošnja, nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, dominantno usljed značajnog rasta transfera za socijalnu zaštitu – penzija, socijalnih davanja i slično“, rekli su iz Ministarstva.

Razlog za ostvareni suficit, kako tvrde, nije neplaćanje obaveza, jer se sve obaveze izvršavaju blagovremeno, odnosno u roku u kojem dospijevaju.

„U odnosu na isti period prošle godine, kao i u odnosu na 2023, i raniji period, budžetsko izvršenje za ovogodišnji januar bilo je na višem nivou, kako ukupno posmatrano, tako i kod većine pojedinačnih sektora. Dakle, ovogodišnje izvršenje obaveza države u januaru je očekivano i u skladu sa praksom koja se godinama ponavlja, a nikako nije posljedica zakidanja ili neplaćanja obaveza, kako se to senzacionalistički navodi u javnom diskursu“, kazali su iz Ministarstva.

Iz tog resora su objasnili da su značajna plaćanja obaveza u decembru prošle godine, na nivou od 488 miliona EUR, takođe umanjila potrebe u januaru.

Nemogućnost počinjanja novih postupaka javnih nabavki u adekvatnim iznosima, prije svega u okviru kapitalnog budžeta, odražava se na ostvarenje budžeta u januaru ove godine.

Iz Ministarstva su podsjetili da je u januaru ove godine na snazi bilo privremeno finansiranje, kojim su dodijeljena ograničena sredstva potrošačkm jedinicama, u skladu sa zakonom, te su i planovi potrošnje bili prilagođeni tim ograničavajućim okolnostima.

„Dakle, privremenim finansiranjem opredijeljena su sredstva koja visinom, ali i strukturom, u velikoj mjeri, oslikavaju potrošnju koja je bila realizovana u prethodnoj godini, te su sve izmjene u planu potrošnje zahtijevale i izmjenu Rješenja o privremenom finansiranju, koja je sama po sebi proceduralno zahtijevna. S tim u vezi, Ministarstvo finansija sve zahtjeve potrošačkih jedinica za izmjenom strukture potrošnje, razmatralo je i shodno tome opredijelilo sredstva korisnicima“, navodi se u saopštenju.

U metodološkim napomenama objavljenih izvještaja Ministarstva je navedeno da je mjesečni plan potrošnje za ovu godinu u fazi izrade, imajući u vidu da je ovogodišnji budžet usvojen u februaru, odnosno da je u toku zaprimanje zahtjeva potrošačkih jedinica, što će biti reflektovano već kroz sljedeći mjesečni izvještaj o izvršenju za februar.

Uzimajući u obzir kontinuitet neobjekitvnog interpretiranja zvaničnih podataka Ministarstva finansija, iz tog resora su još jednom ukazali na važnost pažljivog i preciznog čitanja dokumenata, a potom istinitog i tačnog informisanja.

Ministarstvo, prema riječima njegovih predstavnika, stoji na raspolaganju za transparentni dijalog i dostupnost podataka iz domena svojih nadležnosti.

„Imajući u vidu navedeno, apsolutno je netačno tvrditi da se radi o “friziranju podataka” od institucije i da je suficit vještački, zato što je stvaran, te se onda može zaključiti da pojedinci “friziraju” zvanične podatke države. Dokumente je potrebno čitati i interpretirati objektivno, a kreativna tumačenja i zaključci bez osnova ne doprinose profesionalnom i objektivnom izvještavanju“, zaključuje se u saopštenju.

