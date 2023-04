Mercatoru-CG odobreno preuzimanje Franca marketa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) odobrila je Mercatoru-CG kupovinu Franca marketa i naložila toj kompaniji da dostavi kupoprodajni ugovor 15 dana od njegovog zaključenja.

Odluka je donesena na osnovu pisma o namjerama, potpisanog 28. oktobra prošle godine.

“Nalaže se preduzeću za trgovinu i usluge Mercator-CG, sa sjedištem u Podgorici, da dostavi AZK-u ugovor o kupoprodaji udjela u roku od 15 dana od njegovog zaključenja”, navodi se u odluci Agencije.

U odluci se dodaje da se usvaja predlog mjera, uslova i obaveza koje Mercator-CG mora da realizuje sa ciljem da se sprovođenjem koncentracije na tržištu ne spriječi, ograniči ili naruši konkurencija.

„Mercator-CG je obavezan da u periodu od dvije godine izvještava AZK ukoliko dođe do prebacivanja objekata koji posluju u Kolašinu i Plužinama, te da ih u periodu od pet godina obavještava o svakoj budućoj kupovini, uzimanju u zakup ili otvaranju novih maloprodajnih objekata u tim gradovima“, navodi se u odluci AZK-a.

Mercator-CG takođe ima obavezu i da tokom dvije godine izvještava AZK o realizovanim prosječnim maržama u objektima u Kolašinu i Plužinama na kvartalnom nivou po pojedinim kategorijama namirnica, u šta spadaju svježi program, pakovana hrana i neprehrana.

Iz Agencije su kazali i da je u propisanom roku Mercator-CG uplatio naknadu za izdavanje rješenja u iznosu od 20 hiljada EUR na račun AZK.

Mercator-CG je prošle godine uputio zahtjev AZK-u da mu odobri kupovinu marketa kompanije Franca, koji su u većinskom vlasništvu Hilmije France i članova njegove porodice.

Prema podacima sa sajta France, u okviru kompanije posluje 67 marketa u gotovo svim opštinama. Kompanija je osnovana u sklopu mesne industrije Mesopromet koja je počela da radi 1990. godine.

