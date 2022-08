Menzies Aviation stigao u Crnu Goru i Srbiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menzies Aviation, kompanija specijalizovana za zemaljsko opsluživanje na globalnom nivou, preuzela je 70 odsto udjela u vlasništvu kompanija Fly Montenegro Ground Handling i Flystar Aviation Services, koje pružaju zemaljske usluge na tri aerodroma u Crnoj Gori i Srbiji.

Fly Montenegro Ground Handling pruža zemaljske usluge na aerodromima Podgorica i Tivat, a Flystar Aviation Services pruža zemaljske usluge na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu, prenose Vijesti.

Iz Menzies Aviation je saopšteno da ulazak na tržišta gdje je avio-saobraćaj u razvoju je strateški prioritet za kompaniju i da ovo udruživanje pruža priliku za ulazak u dvije zemlje koje imaju potencijal za dugoročni rast.

”Naš primarni fokus biće na povećanju obima usluga koje se pružaju na ova tri aerodroma i privlačenju novih klijenata u svoj portfolio, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa sa već postoje ćim klijentima”, saopšteno je iz kompanije.

Izvršni potpredsjednik za Evropu kompanije Menzies Aviation, Miguel Gomez rekao je da mu je drago što može najaviti dalju ekspanziju u istočnoj Evropi sa zajedničkim kompanijom u Crnoj Gori i Srbiji, gdje obje imaju značajan potencijal za rast.

“Fly Montenegro i Flystar su izgradili snažnu bazu klijenata u proteklih 13 godina kako bi postali vodeći provajder zemaljskih usluga. Radujemo se saradnji sa našim novim partnerom i kolegama kako bismo proširili usluge koje nudimo u narednim godinama na nove i postojeće klijente”, kazao je Gomez.

Osnivač Fly Montenegro i Flystar-a, Ana Marojević, koja se pridružila Menzies Aviationu kao generalni direktor za Srbiju i Crnu Goru, rekla je da joj je drago što će sarađivati sa Menziesom, svjetskim liderom u pružanju avio-usluga, kako bi proširili ponudu za klijente.

”Crna Gora ima ogroman potencijal u avio-industriji pošto većina njenih turista stiže avionom, a Srbija se gradi kao dobro uspostavljeno čvorište za region Balkana. Radujemo se povećanju saobraćaja i poboljšanju usluga za naše klijente koristeći Menzisovu ekspertizu i globalnu umreženost”, istakla je Marojević.

Kompanija Menzies Aviation se razvijala od 1833. godine da bi postala jedna od najvećih svjetskih kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja, usluge snabdijevanja avio-gorivom i kargo usluge na više od 250 aerodroma u 58 zemalja, na šest kontinenata, 35 hiljada zaposlenih i usko specijalizovani kadar.

Godišnje opsluži više od 600 hiljada letova, 300 miliona putnika, dva miliona tona robe i 2,5 miliona tona goriva.

