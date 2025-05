Međuresorska saradnja ključna za pripremu sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međuresorska saradnja ključna je za pripremu ljetnje turističke sezone, saopštila je ministar turizma, Simonida Kordić.

„Sezona će biti onakva kako svaki resor i svaka instucija budu radili svoj dio posla. Međuresorska saradnja je ovdje ključna, stoga je važno da se svi izazovi adresiraju onima koji su nadležni“, poručila je Kordić.

Ona je ponovo sazvala Posebnu sjednicu Koordinacionog tijela za praćenje pripreme turističkih sezona, sa ciljem provjere realizacije zaključaka i zahtjeva sa prethodne sjednice, koji se odnose na izazove tokom predstojeće ljetnje sezone.

Kordić je istakla da je turistička sezona najvažnija tema za sve u Crnoj Gori, te da mora predstavljati zajedničku brigu na svakom nivou, budući da prihodi od turizma čine oko 30 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Jedan od ključnih zaključaka sjednice je predlog Koordinacionog tijela da se preispita mogućnost zabrane kretanja teretnih vozila preko sedam tona tokom dnevnih sati, odnosno da zabrana kretanja tim vozilima na Jadranskoj magistrali važi u periodu od deset do 22 sata.

Takođe, upućen je zahtjev upravama policije i saobraćaja da dostave detaljnu informaciju o stanju na magistralnim i ostalim putevima u Crnoj Gori.

“Koordinaciono tijelo zatražilo je i od Uprave za saobraćaj da informiše o mogućnosti izvođenja radova duž crnogorskog primorja tokom noćnih sati, kada je turistički promet značajno manji, posebno naglašavajući potrebu da se na dionici Tivat–Jaz obezbijedi nesmetan protok saobraćaja tokom sezone”, navodi se u saopštenju.

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Regionalni vodovod su zaduženi da u roku od sedam dana dostave Ministarstvu turizma izvještaje o stanju u oblastima koje su u njihovoj nadležnosti.

Ministarstvo turizma će, u skladu s dobijenim informacijama, u kontinuitetu obavještavati Vladu, kako bi svi relevantni subjekti bili pravovremeno upoznati sa stanjem na terenu i spremno reagovali u cilju efikasne realizacije turističke sezone.

Na sjednici je saopšteno i da je, prema podacima Granične policije, tokom aprila zabilježeno deset odsto više dolazaka turista u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj turista u aprilu porastao 62 odsto u odnosu na mart, što ukazuje na pozitivan trend pred početak glavne sezone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS