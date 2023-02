Medojević: Spajić da objasnina gdje su 3,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši ministar finansija, Milojko Spajić, moraće da objasni glavnom specijalnom tužiocu, Vladimiru Novoviću, na osnovu kojeg dokumenta je nepoznatim licima platio 3,5 miliona EUR i gdje je taj novac završio, sapštio je lider Pokreta za promjene, Nebojša Medojević.

Medojević je kazao da je Spajić sa svojom “trebinjskom grupom” uzeo proviziju od 3,5 mil EUR od zaduživanja države od 750 mil EUR.

“Naše službe već imaju operativne podatke da je transakcija odrađena preko jedne banke preko Pariza i da je novac, najverovatnije, završio na računu u Beogradu”, naveo je Medojević u saopštenju.

On je dodao da su državne obveznice prodate sa fiksnom kamatom i da nije ugovaran nikakav popust za kupce.

“To u takvim transakcijama nije moguće. Ove obveznice nijesu bile diskontne već obične kuponske, sa fiksnom kamatom”, rekao je Medojević.

On je dodao da su proviziju za usluge uzele investicione banke i advokati, kao i da je fiskalno regulisano nezakonito sklopljenim ugovorom, suprotno zakonu o javnim nabavkama u iznosu od 1,46 mil EUR.

“Spajić će morati Novoviću da objasni na osnovu kojeg dokumenta je neznanim junacima platio 3,5 miliona EUR i gdje je taj novac završio. Posebno što su i u informaciji Ministarstva finansija, koju je usvojila Vlada, praktično do detalja potvrđene moje tvrdnje iz krivične prijave”, naveo je Medojević.

On je saopštio da je u njegovoj krivičnoj prijavi precizno opisano biće krivičnog djela i modus operandi po kojem je ta organizovana kriminalna grupa opljačkala Crnu Goru.

