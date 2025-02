Marže mnogo veće od iznosa koje predstavljaju veliki marketi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trgovačke marže u Crnoj Gori mnogo su veće od iznosa koje veliki marketi predstavljaju, saopštio je Zarija Pavićević iz Alternative Crna Gora i dodao da će uskoro o tome predstaviti obimnu dokumentaciju.

On je u Jutarnjem programu RTCG najavio da će ta organizacija ovih dana predstaviti detaljnu dokumentaciju o visini marži.

Pavićević je rekao da je siguran da će građani od ponedjeljka bojkotovati trgovačke lance kompanije Voli, ako ta kompanija do tada ne snizi cijene, prenosi portal RTCG.

Prethodna dva bojkota, kako je podsjetio, rezultirala su padom prometa prvi put od preko 50 odsto, a 8. februara od 30 odsto.

“Cilj je bio da se pokaže da građani Crne Gore mogu biti ujedinjeni. Brojka od 30 odsto je zaista nevjerovatna, raduje me i to je jedan uspješan dan”, kazao je Pavićević.

On je naveo da nije cilj da se snize profiti nego da se čuje glas građana.

“Da sam se ja pitao prvi na listi za bojkot bili bi mi Aroma i Idea, zadnji Voli. Međutim na uzorku od oko sedam hiljada glasova došli smo do dvotrećinske većine da se bojkotuje Voli”, rekao je Pavićević.

On je poručio da je ovo pitanje možda jedino u Crnoj Gori stavilo sve podjele po strani i ujedinilo građane. Kako ističe Pavićević, problematične su i cijene u bankarskom sektoru i farmaciji.

Pavićević je rekao da se nada da će Voli, u predviđenom roku, odnosno do sjutra, sniziti cijene i da neće doći do bojkota.

“Ključ ovoga je da se građani ujedine. Anketa je bila javna, svima dostupna. Svi koji misle da je ovo politički mogli su sami da učestvuju u anketi, ali ja ne mogu ići protiv volje građana. Nadam se da neće doći do bojkota”, poručio je Pavićević.

On je kazao i da imaju obimnu dokumentaciju koja potvrđuje da su trgovačke marže mnogo veće nego što se predstavlja u ovom trenutku.

Pavićević je najavio da će možda i danas izaći sa jasnim dokumentima koji pokazuju da marže nijesu ni tri, ni pet odsto nego da je to i 30, 40 ili 50 odsto.

Pavićević je poručio i da Vlada mora da preuzme svoj dio odgovornosti i da će morati da uzmu učešće u rješavanju probleme, jer je to udar i na njihov sektor.

“To je jedan zatvoreni krug i mora se sjesti za sto da se dogovorimo o svemu”, naveo je Pavićević.

On je, komentarišući saopštenje kompanije Voli u kojem kažu da će smanjiti otkup domaćih proizvoda, kazao da to doživljava i kao jedan vid ucjene. On je poručio da se domaći proizvodi moraju forsirati.

“Vjerujem da je svaki građanin shvatio da je moć u njegovim rukama”, dodao je Pavićević.

On je saopštio da će bojkot jednog trgovačkog lanca dovesti do snižavanja cijena i u drugim trgovačkim lancima.

“Nakon ovoga ideja je da se bojkotuju dva trgovačka lanca i to mijenja stvari”, zaključio je Pavićević.

