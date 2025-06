Marojević razriješen, Žugić v.d. direktorice EPCG Solar Gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor EPCG Solar gradnje Milutin Marojević, razriješen je dužnosti na lični zahtjev, a za vršiteljku dužnosti izvršne direktorice imenovana je Sanja Žugić.

Odluku o razrješenju Marojevića danas je većinom glasova usvojio Odbor direktora.

Žugić je dosadašnja komercijalna direktorica kompanije.

Iz EPCG Solar gradnje saopštili su da je Odbor direktora ocijenio rad Marojevića uspješnim.

Navodi se da Odbor direktora očekuje da će novo rukovodstvo nastaviti putem novih uspjeha.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS