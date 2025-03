Markiranje goriva mjera za jaču borbu protiv sive ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mjera uvođenja postupka markiranja tečnih goriva naftnog porijekla ne predstavlja ni na koji način opterećenje za građane, već je usmjerena na jačanje finansijske stabilnosti države i borbu protivi sive ekonomije, saopštio je resorni ministar, Admir Šahmanović.

„Cilj ove mjere je jasan – suzbijanje nelegalne trgovine naftnim derivatima, jačanje kontrole nad prometom goriva i obezbjeđenje efikasnije naplate budžetskih prihoda kroz bolju naplatu akciza“, rekao je Šahmanović, koji je ministar rudarstva, nafte i gasa.

Amandmanima na Predlog zakona o energetici predviđeno je uvođenje postupka markiranja tečnih goriva naftnog porijekla, primjenom supstance na bazi nanotehnologije.

„Markiranje doprinosi zaštiti potrošača, jer osigurava da se na tržištu nalaze isključivo derivati provjerenog porijekla i kvaliteta.Ova supstanca ne utiče na kvalitet goriva, ali omogućava preciznu identifikaciju njegovog porijekla prilikom kontrole“, rekao je Šahmanović.

On je naveo da svjedočimo medijskim navodima i pritiscima, vezano za taj proces, pokušajima da se potpuno paušalni podaci neprofesionalno plasiranju javnosti, bez stvarnog utemeljenja, bazirajući se se na netačnim informacijama i nepotvrđenim laičkim procjenama, čak, kako je kazao, vrlo subjektivno i pristrasno od novinara.

„Zabrinjava i činjenica, da uprkos dobroj saradnji sa medijima i visokom nivou transparentnosti, Ministarstvo nije dobilo niti jedan upit vezano za ovu temu, što smatram neophodnim, ukoliko želimo da javnost tačno i pravovremeno informišemo“, rekao je Šahmanović.

On je naveo da je primjer netačnog informisanja javnosti i tvrdnje o troškovima markiranja goriva koje su se pojavile u javnosti, a koje nemaju realno utemeljenje.

„Navodi o iznosima od sedam do deset miliona EUR godišnje, odnosno dva do 2,5 centa po litru, nijesu tačni. Za poređenje – cijena usluge markiranja u Srbiji iznosi oko trećinu jednog centa po litru, i ne postoji nijedan razlog da se u Crnoj Gori očekuju značajno veći troškovi, iako određeni tehnički izazovi postoje, posebno zbog strukture snabdijevanja gorivom drumskim saobraćajem“, kazao je Šahmanović.

On je naveo da troškove markiranja neće snositi građani, već naftne kompanije, dok će Vlada odluku o maksimalnoj cijeni usluge donijeti isključivo na osnovu detaljne analize troškovnih elemenata, uz punu transparentnost.

„Podsjećam da je ova mjera jasno predviđena Fiskalnom strategijom Crne Gore za period od prošle do 2027. godine, kao jedno od ključnih sredstava za unapređenje poreske discipline. Procijenjeni godišnji efekat iznosi 14 miliona EUR, dok je u konzervativnom srednjoročnom okviru planiran prihod od pet miliona EUR godišnje“, precizirao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, markiranje goriva nije novina – riječ je o provjerenoj praksi koju već primjenjuju mnoge zemlje, uključujući i zemlje regiona.

„Primjeri iz Srbije, gdje je sistem uveden još 2014. godine, pokazuju jasne efekte, gdje je 2014. godine rast prihoda od akciza 13,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu, 2015. godine 4,8 odsto, a 2016. godine 13 odsto“, dodao je Šahmanović.

On je kazao da je ova mjera već bila predmet javne rasprave tokom pripreme prethodnih izmjena Zakona o energetici, planiranih još 2022. godine. Tada su prvi put predložene i odredbe koje se odnose na markiranje goriva.

Ministarstvo rudarstva, zajedno sa Ministarstvom finansija, kako je naveo, sprovodi ovaj proces pažljivo, stručno i u skladu sa najboljim međunarodnim praksama, uvažavajući sve relevantne aktere.

„Na kraju, želim još jednom da poručim – ova Vlada i resor na čijem sam čelu neće odustati od mjera koje uvode red, jačaju sistem i smanjuju prostor za sivu ekonomiju. Borba za zakonito, uređeno i odgovorno tržište je naš prioritet – uprkos pojedinim koordinisanim pokušajima da se javnost dovede u zabludu“, zaključio je Šahmanović.

