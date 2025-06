Margason: Sezona obećava i donosi značajan iskorak u pozicioniranju Porto Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sezona ove godine obećava i donosi značajan iskorak u pozicioniranju Porto Montenegra kao vodeće destinacije na Mediteranu, kazao je izvršni direktor kompanije “Adriatic Marinas” Dejvid Margason.

On je to rekao na sastanku sa ministarkom turizma Simonidom Kordić.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, posjetila nautičko naselje Porto Montenegro, gdje je u susret špicu ljetnje sezone razgovarala sa menadžmentom hotelsko-turističkog kompleksa o dosadašnjem poslovanju, planovima za dalji razvoj ponude, i jačanju promocije Tivta i Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije.

Margason je istakao da sezona 2025. obećava, i donosi značajan iskorak u pozicioniranju Porto Montenegra kao vodeće destinacije na Mediteranu.

On je naveo da očekuje rekordnu posjećenost marine.

Margason je dodao i da u posljednjih godinu značajno povećana vidljivost Crne Gore u internacionalnim medijima, što je, kako je naveo, rezultiralo i većim brojem gostiju sa ključnih tržišta – Sjedinjenih Američkih Država, Bliskog istoka i Zapadne Evrope.

Kordić je naglasila značaj Porto Montenegra za cjelokupnu crnogorsku turističku ponudu, ističući visoki kvalitet usluga, ali i njihovu raznolikost koja zadovoljava potrebe savremenih gostiju visoke platežne moći.

“Posebno su istaknuti novi sadržaji, uključujući svjetski poznate restorane, među kojima i restoran renomiranog britanskog kuvara Džejmija Olivera, kao i projekat “Boka Place” koji je zvanično otvoren krajem maja”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je tokom posjete najavljen i bogat kulturno-zabavni program koji će tokom ljeta upotpuniti boravak gostiju i dodatno doprinijeti atraktivnosti Tivta kao destinacije.

“Posjeta predstavlja nastavak aktivnosti Ministarstva usmjerenih ka unapređenju saradnje sa ključnim akterima turističkog sektora i zajedničkom radu na daljoj promociji Crne Gore kao luksuzne, održive i međunarodno prepoznate destinacije”, kaže se u saopštenju Ministarstva turizma.

